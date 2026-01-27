Terraria: Bigger and Boulder Update zeigt neuen Trailer

Terraria 1.4.5 Bigger and Boulder kündigt seinen Release für den 27. Januar an und präsentiert im offiziellen Trailer erstmals eine Auswahl neuer Features.

Zum Start ins neue Jahr meldet sich Terraria mit einem weiteren großen Update zurück.

Die Version 1.4.5, die den augenzwinkernden Titel Bigger and Boulder trägt, erscheint heute am 27. Januar und bringt eine Reihe neuer Inhalte, die im frisch veröffentlichten Trailer erstmals kompakt vorgestellt werden.

Das Update knüpft an die stetige Weiterentwicklung des Sandbox-Klassikers an und erweitert das Spiel erneut um zusätzliche Mechaniken, Items und spielerische Feinheiten.

Im Trailer zeigt das Team einen ersten Überblick über die Neuerungen, die sowohl das Erkundungsgefühl als auch das kreative Bauen weiter ausbauen sollen.

Die Präsentation deutet an, dass Spieler mit neuen Gegnern, frischen Ausrüstungsoptionen und weiteren Komfortverbesserungen rechnen können. Gleichzeitig bleibt das Studio seinem Stil treu und verpackt die Vorschau in gewohnt humorvolle Terraria Manier.

Während der Trailer bereits einen Vorgeschmack liefert, kündigen die Entwickler an, dass zum Launch ein vollständiger Überblick über alle Änderungen folgen wird. Sowohl die offiziellen Posts als auch das detaillierte Changelog sollen am Veröffentlichungstag bereitstehen und sämtliche Anpassungen des Updates transparent auflisten.

Mit dem bevorstehenden Release setzt Terraria seine bemerkenswerte Update-Historie fort und zeigt einmal mehr, wie lebendig das Spiel auch viele Jahre nach seinem ursprünglichen Start geblieben ist.