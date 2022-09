Terraria: Details zum Core Keeper Crossover-Update

Der königliche Blob King Slime ist der Welt von Terraria entkommen und will die unterirdischen Höhlen von Core Keeper in einem neuen, kostenlosen Crossover-Inhaltsupdate erobern. Das Update steht ab kommenden Montag, den 26. September, zum Download bereit.

King Slime erscheint als neuer Boss im Spiel, der durch das Ablegen eines bestimmten königlichen Accessoires auf Glurchs Beschwörungskreis hervorgerufen werden kann. Der Kampf gegen King Slime mag eine Herausforderung sein, aber er könnte sich definitiv lohnen: Gerüchten zufolge erhalten Spieler, die King Slime besiegen, aufregende neue Beute, um die sie ihre Mitstreiter beneiden werden.

Und das ist noch nicht alles für Core Keeper- und Terraria-Fans. Mit dem kommenden Terraria-Update 1.4.4 kann ein neues Höhlenbewohner-Haustier – der freundliche Höhlenbewohner-Bauer – herbeigerufen werden, der den Terraria-Charakteren auf ihren Abenteuern folgt. Sobald das Update veröffentlicht wird, können Terraria-Spieler den Höhlenbauern mit einem speziellen Gegenstand, den sie auch aus Core Keeper kennen, in ihr Spiel rufen.

„Wir sind uns zwar über seine Absichten nicht im Klaren, aber wir freuen uns unglaublich, King Slime heute in der Welt von Core Keeper willkommen zu heißen“, sagt Vincent Coates, Produktmanager bei Fireshine Games. „Terraria ist so eine große Inspiration für Core Keeper, wir haben uns wirklich darauf gefreut, diese Nachricht mit den Fans zu teilen. Wir hoffen, dass die Fans es lieben werden, diese kultigen Charaktere in den Welten der beiden Spiele auftauchen zu sehen.“