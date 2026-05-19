Terraria: Sandbox-Hit erreicht 70 Millionen verkaufte Einheiten

Mit inzwischen über 70 Millionen verkauften Einheiten hat sich Terraria endgültig als einer der erfolgreichsten Sandbox-Titel etabliert und seine Verkaufszahlen in den letzten Jahren sogar verdoppelt.

Den größten Anteil macht weiterhin die PC-Version mit 39,6 Millionen Verkäufen aus. Überraschend stark zeigt sich auch der Mobile-Bereich mit 19,7 Millionen Einheiten, während Konsolen auf insgesamt 10,7 Millionen kommen.

Auch bei den Spielerzahlen bleibt das Interesse hoch. Im vergangenen Jahr lag die durchschnittliche tägliche Spielerzahl auf dem PC bei rund 461.000 Nutzern, mit Spitzenwerten von bis zu 1,4 Millionen. Ein значlicher Teil davon entfällt auf die Modding-Plattform tModLoader, die nahezu die Hälfte der aktiven Spieler ausmacht.

Die durchschnittliche Spielzeit unterstreicht die anhaltende Motivation der Community. PC-Spieler investieren im Schnitt über 100 Stunden, während auch Mod-Nutzer mit knapp 90 Stunden ähnlich engagiert sind.

Inhaltlich ist das Spiel weiterhin in Entwicklung. Update 1.4.6 befindet sich in Arbeit, und entgegen früherer Aussagen plant Entwickler Re-Logic zusätzliche Inhalte über dieses Update hinaus. Konkrete Details dazu sollen zu einem späteren Zeitpunkt folgen.

Zum 15-jährigen Jubiläum wurde zudem eine physische Collector’s Edition angekündigt. Vorbestellungen sollen voraussichtlich im Juni starten, während die Veröffentlichung für das kommende Jahr geplant ist. Erste Hinweise deuten auf Sammlerstücke wie ein Herz-Modell und eine Figur des Moon Lord hin.