Terraria: Update 1.4.5. auf nächstes Jahr verschoben

Das umfangreiche Update 1.4.5., an dem Re-Logic schon seit Monaten arbeitet, wird Spieler von Terraria nicht mehr in diesem Jahr erreichen.

Es gibt noch zu viel zu tun, schrieb der Entwickler im offiziellen Forum, sodass man es dieses Jahr nicht mehr schafft, das Update zu veröffentlichen.

Die Urlaubszeit steht vor der Tür, Mitarbeiter gehen bald in Urlaub und eine Crunchphase werde man ihnen nicht aufzwingen.

Der Entwickler schrieb: „Die Arbeit an den finalen Listen der einzelnen Entwicklerteammitglieder nähert sich dem Ende, was ein großer Fortschritt ist. Dennoch sind wir uns ziemlich sicher, dass wir Terraria 1.4.5 in diesem Jahr nicht mehr sehen werden. Um es kurz zu machen: Veröffentlichungen zum Jahresende (besonders wenn man versucht, die Veröffentlichung auf PC, Handy und Konsole zu synchronisieren UND dies weltweit zur gleichen Zeit zu tun) sind aufgrund von Überprüfungszyklen, Leuten, die früher in den Urlaub fahren, usw. mit Gefahren verbunden.“

„Wir hatten gehofft, dass wir die Dinge noch vor dem Chaos am Jahresende unter Dach und Fach bringen können, aber das scheint nicht der Fall zu sein. Wir werden auch niemanden in unserem oder einem anderen Team dazu zwingen, für eine willkürliche Frist zu arbeiten. Das heißt, das nächste Terraria-Update wird im Jahr 2025 erscheinen.“

„Wir sind uns sicher, dass das für viele keine willkommene Nachricht sein wird – aber wir sind nach wie vor ein Studio, bei dem Qualität an erster Stelle steht, also werden wir uns die Zeit nehmen, die nötig ist, damit sich jedes Update ‚genau richtig‘ anfühlt… und wir denken, dass jeder diese Zeit und Sorgfalt zu schätzen weiß, sobald das Update draußen ist. Wir entschuldigen uns dafür, dass dieses Update so lange dauert, aber es wird sich lohnen.“