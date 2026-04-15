TerraTech Legion: Erscheint im April überraschend im Xbox Game Pass

TerraTech Legion erscheint am 30. April und startet direkt im Xbox Game Pass!

Ein neuer Titel erweitert Ende April das Angebot im Xbox Game Pass, denn TerraTech Legion erscheint am 30. April 2026 und ist direkt zum Release im Abonnement enthalten.

Der Titel von Payload Studios und Mythwright kombiniert Vehikel-Action mit einem Survivors-ähnlichen Gameplay-Ansatz. Spieler bauen ihr eigenes Kampffahrzeug und stellen sich Wellen von Maschinengegnern in intensiven Gefechten.

Im Zentrum steht ein modulares Bau-System, mit dem Fahrzeuge während eines Runs kontinuierlich erweitert werden können. Neue Komponenten wie zusätzliche Räder, Booster oder Waffen wie Laser und Kreissägen verändern dabei direkt das Verhalten im Kampf.

Ergänzt wird das Gameplay durch verschiedene spielbare Charaktere, die jeweils über eigene Fahrzeuge, Fähigkeiten und Fortschrittssysteme verfügen. Durch freischaltbare Upgrades und Skillbäume entsteht ein individueller Spielstil, der sich mit jeder Runde weiterentwickelt.

Neben den Kämpfen erkunden Spieler unterschiedliche Welten, zerstören Fabrikanlagen und stellen sich Bossgegnern. Mobile Upgrade-Stationen ermöglichen es, Fahrzeuge während des laufenden Spiels anzupassen und zu verbessern.

Zwischen den Missionen können zentrale Komponenten weiter optimiert werden, um langfristig stärkere und strategischere Builds zu entwickeln. Ziel ist es, das ultimative Kampffahrzeug zu erschaffen und sich gegen immer größere Gegnerwellen zu behaupten.

TerraTech Legion erscheint für Xbox Series X|S, PC sowie weitere Plattformen und wird zum Launch direkt über Game Pass Ultimate und PC Game Pass verfügbar sein.