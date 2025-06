Terrifier: The ARTcade Game: Pixel-Blut im Demo-Trailer

Terrifier: The ARTcade Game kommt noch in diesem Jahr – und Fans müssen nicht warten, um einen Vorgeschmack auf das Chaos zu bekommen. Demos sind auf Steam, Nintendo Switch und PlayStation verfügbar sein.

Xbox-Fans müssen stattdessen aktuell mit dem Trailer zur Demo vorliebnehmen, den sie weiter unten finden.

In diesem blutgetränkten Retro-Beat ‚em Up, das von den Arcade-Klassikern der 80er und 90er Jahre inspiriert ist, taucht ihr in die verdrehte Welt von Art the Clown ein und zerstört Filmsets, indem ihr seine Verbrechen nachstellt.

In Terrifier: The ARTcade Game schlüpfen die Spieler in die Rolle von Art the Clown, dem berüchtigten Bösewicht aus der Terrifier-Serie, und stören Filmsets, an denen Filme über seine grausamen Taten gedreht werden.

Anstatt die Kameras den inszenierten Terror einfangen zu lassen, sorgt Art für echtes Chaos, indem er Horden von Polizisten, Feuerwehrmännern, Kameraleuten, Stuntkünstlern, Maskenbildnern und sogar ahnungslosen Zivilisten in die Flucht schlägt.

Die lebhafte Pixelgrafik erweckt die unheimlichen Schauplätze des Films zum Leben, während flüssige Animationen jeden Angriff und jede letzte Bewegung zu einem blutigen Vergnügen machen.

Features:

Wunderschöne Pixelgrafik und Animation: Das Spiel fängt die Essenz der Terrifier-Filme mit heller, cartoonartiger Pixelgrafik und flüssigen Animationen ein, die die grausige Action anschaulich darstellen.

Multiplayer-Chaos: Schließt euch mit bis zu 4 Spielern für ein chaotisches lokales Koop-Erlebnis zusammen. Arbeitet zusammen – oder gegeneinander – in verschiedenen Spielmodi, von denen jeder seine eigenen einzigartigen Herausforderungen bietet.

Blutiges Waffenarsenal: Von der Kettensäge bis zum Hackbeil – nehmt eine Vielzahl von Waffen in die Hand, um eure Feinde in einen blutigen Brei zu verwandeln. Überall in den Stages verteilte Power-Ups verschaffen euch einen zusätzlichen Vorteil im Kampf.

Abwechslungsreiche Stages & Bosskämpfe: Reist durch mehrere Etappen, jede mit unterschiedlichen Pfaden, die es zu erkunden und Feinden, die es zu besiegen gilt. Bereitet euch am Ende jeder Stufe auf intensive Bosskämpfe vor, die eure Fähigkeiten auf die Probe stellen.

Chiptune-Soundtrack: Erlebt das goldene Zeitalter der Spiele mit einem glorreichen Chiptune-Soundtrack, der die Retro-Ästhetik perfekt ergänzt und die chaotische Atmosphäre noch verstärkt.

Übertriebene Angriffe und Finisher: Genießt urkomische und blutige Angriffe, die jeden Kampf ebenso unterhaltsam wie brutal machen. Die Finishing Moves werden garantiert einen bleibenden Eindruck hinterlassen!

Mehrere Spielmodi: Taucht ein in sechs Spielmodi, die schnelle Beat ‚em up-Sessions oder ausgedehnte Herausforderungen bieten, jeder mit einzigartigen Wendungen und Hindernissen, um das Gameplay frisch und spannend zu halten.