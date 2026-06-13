Terrinoth: Heroes of Descent: Bringt taktische Koop-RPG-Action ins Descent-Universum

Mit Terrinoth: Heroes of Descent ist ab sofort die erste Videospiel-Adaption des Descent-Universums erhältlich.

Das taktische Fantasy-RPG von Artefacts Studio und Publisher New Tales erscheint für PC, Mac, PlayStation 5 und Xbox Series X|S.

Das Spiel führt Spieler in die Welt Terrinoth, zeitlich angesiedelt ein Jahr vor den Ereignissen von Descent: Legends of the Dark. Im Mittelpunkt steht eine narrative Kampagne mit vier Kapiteln, die sowohl für kurze Sessions als auch längere Koop-Abende konzipiert wurde.

Zum Start umfasst das Abenteuer 20 Dungeons mit unterschiedlichen Umgebungen, ergänzt durch dynamische Dialoge, die sich je nach Gruppenzusammensetzung und gewählten Helden verändern. Insgesamt stehen acht spielbare Helden zur Verfügung, die jeweils eigene Fähigkeiten, Hintergrundgeschichten und Kampfstile mitbringen.

Der Fokus liegt klar auf taktischen, rundenbasierten Kämpfen, die sowohl Einsteigerfreundlichkeit als auch strategische Tiefe bieten sollen. Durch das Zusammenspiel der Fähigkeiten können Spieler mächtige Synergien erzeugen, die den Ausgang von Gefechten entscheidend beeinflussen.

Neben normalen Gegnern warten auch Bosskämpfe und ikonische Kreaturen aus der Welt Terrinoth, bei denen Positionierung, Terrain und Ressourcenmanagement eine zentrale Rolle spielen. Das Koop-Design unterstützt bis zu vier Spieler online und erlaubt zudem den Einstieg in laufende Partien.

Laut den Entwicklern war ein zentrales Ziel, die Atmosphäre des Brettspiel-Universums in ein vollwertiges Videospiel zu übertragen, ohne den charakteristischen Stil der Vorlage zu verlieren. Bereits die Demo im Februar konnte mit hoher Zustimmung in der Community überzeugen und legte die Grundlage für den heutigen Launch.

Terrinoth: Heroes of Descent ist digital erhältlich und startet in die vollständige Kampagne für Einzel- und Koop-Spieler.