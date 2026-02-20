Terrinoth: Heroes of Descent: Erscheint im Frühjahr 2026 für PC, Mac, PlayStation 5 und Xbox Series X|S

Erstes Videospiel im Descent-Universum – Demo jetzt spielbar, Terrinoth: Heroes of Descent-Release im Frühjahr 2026 für PC, Mac, PlayStation 5 und Xbox Series X|S.

New Tales und Artefacts Studio öffnen das Tor nach Terrinoth und bringen mit Terrinoth: Heroes of Descent die erste Videospieladaption des beliebten Descent-Universums an den Start.

Passend zum kommenden Steam Next Fest steht bereits jetzt eine spielbare Demo bereit, die einen frühen Blick auf die unruhigen Länder von Terrinoth ermöglicht. Der Titel erscheint im Frühjahr 2026 für PC, Mac, PlayStation 5 und Xbox Series X|S.

Die Demo führt euch in eine Welt, die ein Jahr vor den Ereignissen von Descent: Legends of the Dark angesiedelt ist. Ihr erkundet Terrinoth in Echtzeit, bevor die Kämpfe in ein taktisches, rundenbasiertes System übergehen, bei dem Positionierung und Teamwork entscheidend sind. Der Einzelspielermodus ist bereits in der Demo enthalten, während die Vollversion zusätzlich einen kooperativen Mehrspielermodus bieten wird.

Terrinoth: Heroes of Descent richtet sich sowohl an langjährige Tabletop-Fans als auch an Spieler, die erstmals in ein taktisches Rollenspiel dieser Art eintauchen. Die Mischung aus Erkundung, Strategie und einer vertrauten Fantasy-Welt soll den Geist der Vorlage einfangen und gleichzeitig ein eigenständiges Spielerlebnis bieten.

Spieler können den Titel schon jetzt auf Steam, PlayStation 5 und Xbox Series X|S auf ihre Wunschliste setzen. Die Demo bleibt während des gesamten Steam Next Fests verfügbar und kann jederzeit heruntergeladen werden.