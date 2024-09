Test Drive Unlimited Solar Crown: Accolades-Trailer zum heutigen Release

Autor:, in / Test Drive Unlimited Solar Crown

Startet euren Motor und schnallt euch an: Es ist an der Zeit, Hongkong Island am Steuer eines außergewöhnlichen Autos zu entdecken. Test Drive Unlimited Solar Crown ist jetzt für alle Spieler auf PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC (Steam) erhältlich.

Nach 13 Jahren Abwesenheit lässt dieses neue Werk der Test Drive Unlimited-Reihe die grundlegenden Prinzipien wieder aufleben, für die die Serie bekannt ist: Rennsport, Lifestyle und Soziales.

Je nach Status, Entscheidungen und Interaktionen mit der virtuellen Welt, in der sie sich entwickeln, bauen die Spieler ihre eigene, maßgeschneiderte Erfahrung auf. Im Spiel wird jedes Auto durch das Gewinnen mehrerer Rennen verdient und erhalten.

Das Team von KT Racing hat sein ganzes Fachwissen in dieses neue Werk gesteckt, um den vollen Respekt vor der Lizenz zu gewährleisten und der Community die Möglichkeit zu geben, das einzigartige Test Drive Unlimited-Erlebnis erneut zu erleben.

„Im Namen des KT Racing-Teams möchten wir uns bei allen Spielern für ihre Begeisterung für Test Drive Unlimited Solar Crown seit der Ankündigung bedanken. Wir sind sehr stolz auf die geleistete Arbeit und hoffen, dass die Rennsportfans es genießen werden, die DNA dieser kultigen Lizenz neu zu entdecken. Der heutige Tag markiert den Beginn eines großartigen Abenteuers, das noch viele Jahre andauern wird, und wir freuen uns darauf, mit den Spielern um Hongkong Island zu rasen“, so Guillaume Guinet, Game Director von TDUSC.

Der als Game-as-a-Service konzipierte und gestaltete Titel wird von umfangreichen Folgeversionen und regelmäßigen Updates profitieren, wobei zahlreiche zusätzliche Inhalte und Spielmodi zum ursprünglichen Erlebnis hinzugefügt werden.

Basierend auf einem Saisonsystem werden die Spieler alle drei Monate in den Genuss neuer Aktivitäten, Fahrzeuge und Themen kommen: