Test Drive Unlimited Solar Crown: Alle Features aus Season 2 im Überblick

Autor:, in / Test Drive Unlimited Solar Crown

NACON und das Team von KT Racing geben den Start der zweiten Season von Test Drive Unlimited Solar Crown bekannt.

Spielende können nun nach Ibiza, dem ikonischen Schauplatz aus Test Drive Unlimited 2, zurückkehren und die detailgetreue Umgebung erkunden, neue Autos freischalten und Aktivitäten entdecken.

Außerdem wurden zahlreiche Anpassungen implementiert, darunter eine Neuausrichtung des Schwierigkeitsgrades und des KI-Verhaltens. In einem Entwicklertagebuch stellt KT Racing die auf dem Feedback der Community basierenden Neuerungen vor.

In Season 2 findet der Solar Crown-Wettbewerb auf Ibiza statt und bietet den Spielenden eine Vielzahl an Aktivitäten und Herausforderungen in und um die Stadt.

Bekannt für ihre festliche, kosmopolitische und multikulturelle Atmosphäre ist Ibiza das passende Ziel für einen winterlichen Kurztrip hinter dem Steuer außergewöhnlicher Autos. Spielende können in der Inselhauptstadt berühmte Wahrzeichen wie die Kathedrale Santa Maria, den Strand Figueretas und die Marina entdecken.

Um dieses malerische Ziel erkunden zu können, muss Reputationsstufe 12 erreicht und nach der Wahl eines Clans eine vorgeschlagene Mission abgeschlossen werden.

Season 2 bringt zudem wesentliche Verbesserungen für das Spielerlebnis, darunter eine Lenkradrotation von bis zu 1080°, einen Proximity-Voice-Chat sowie eine Neukalibrierung des Schwierigkeitsgrades der KI. KT Racing arbeitet weiterhin daran, das Spiel sowohl auf den Konsolen als auch auf dem PC zu optimieren und neue, von der Community gewünschte Funktionen einzubauen.

Daher wurden die ursprünglichen Pläne für Season 3 angepasst, um von der Community erwartete Funktionen und Inhalte früher zu integrieren. Weitere Informationen dazu werden zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgegeben.

Die neuen Features in Season 2 im Überblick:

Die Stadt Ibiza und ihre Umgebung wurden im Maßstab 1:1 nachgebildet , mit den sechs Stadtvierteln Dalt Vila, La Marina, Talamanca, Can Bernat, Figueretes und Can Sire.

, mit den sechs Stadtvierteln Dalt Vila, La Marina, Talamanca, Can Bernat, Figueretes und Can Sire. Neue Autos , darunter der Ferrari California, der Lamborghini Aventador SVJ Xago Edition sowie die „Selene Edition“ des Alpine A110 Berlinette, die Chevrolet Corvette C1, der Alfa Romeo 4C Spider, der Abarth 500 und der W Motors Fenyr SuperSport.

, darunter der Ferrari California, der Lamborghini Aventador SVJ Xago Edition sowie die „Selene Edition“ des Alpine A110 Berlinette, die Chevrolet Corvette C1, der Alfa Romeo 4C Spider, der Abarth 500 und der W Motors Fenyr SuperSport. Der kostenlose Solar Pass umfasst 25 Stufen und ermöglicht es den Spielenden, zahlreiche kosmetische Gegenstände und Belohnungen freizuschalten, darunter den neuen Lamborghini Diablo VT.

und ermöglicht es den Spielenden, zahlreiche kosmetische Gegenstände und Belohnungen freizuschalten, darunter den neuen Lamborghini Diablo VT. Ein neuer Solar Crown -Wettbewerb mit neuen Rennserien und Herausforderungen, um Ibizas Solar King oder Queen zu werden und den prestigeträchtigen Bugatti Chiron Super Sport 300+ zu gewinnen.

mit neuen Rennserien und Herausforderungen, um Ibizas Solar King oder Queen zu werden und den prestigeträchtigen Bugatti Chiron Super Sport 300+ zu gewinnen. Ein exklusives neues Social Hub auf Ibiza , einschließlich eines neuen Autohauses, das den Spielenden einen Ort bietet sich zu treffen und ihre gemeinsame Leidenschaft für Autos zu teilen.

, einschließlich eines neuen Autohauses, das den Spielenden einen Ort bietet sich zu treffen und ihre gemeinsame Leidenschaft für Autos zu teilen. Quality of Life-Verbesserungen wie die vollständige Lenkradanimation bis zu 1080° in der Cockpitansicht sowie Proximity-Voice-Chat und eine Neukalibrierung der KI-Bots in Rennen, was deren Schwierigkeitsgrad und Verhalten betrifft.

Test Drive Unlimited Solar Crown ist bereits für PlayStation 5, Xbox Series X|S, Xbox One und PC (via Steam) erhältlich. Season 2 ist ab sofort spielbar.