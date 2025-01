Test Drive Unlimited Solar Crown: Am Wochenende kostenlos auf Xbox spielbar

Autor:, in / Test Drive Unlimited Solar Crown

NACON und KT Racing laden Xbox-Spieler dazu ein, Test Drive Unlimited Solar Crown kostenlos zu spielen. Von Freitag, den 24. Januar um 10:00 Uhr bi zum 27. Januar 2025 um 10:00 Uhr UTC können Spieler die Insel Hongkong und das sonnige Ibiza kostenlos auf der Xbox Serie X|S erkunden.

Zum Spielen während des kostenlosen Wochenendes ist kein Online-Abonnement erforderlich. Spieler mit einer Xbox Live Gold-Mitgliedschaft können alle Multiplayer-Funktionen nutzen.

Während dieses begrenzten Zeitraums wird das Spiel auf der Xbox Series X|S mit einem Rabatt von 40 % auf die Standard Edition angeboten.

Diese kostenlose, begrenzte Testversion bietet allen Spielern für die Dauer des Events uneingeschränkten Zugang zu allen Spielinhalten. Speicherdaten können automatisch in die Vollversion des Spiels übertragen werden. Um am Gratis-Wochenende auf der Xbox Series X|S teilzunehmen, können die Spieler die Testversion des Spiels auf der Microsoft Store-Seite von Test Drive Unlimited Solar Crown herunterladen.

Die Spieler können auch die neuen Funktionen von Saison 2 genießen, die Ibiza im Maßstab 1:1 mit ikonischen Schauplätzen in der Hauptstadt, neuen Autos, einem Social Hub, Verbesserungen der Lebensqualität, einschließlich eines verstellbaren Lenkrads bis zu 1080°, einem nahen Voice-Chat in Social Hubs und der offenen Welt sowie einer Neuausrichtung des Schwierigkeitsgrads und des Verhaltens der KI (Bots) in Rennen vorstellt.

Um dieses neue Ziel zu entdecken, müssen die Spieler die Rufstufe 12 erreichen, einen Clan zwischen Sharps und Streets wählen und die vorgeschlagene Mission erfüllen.

