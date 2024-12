Test Drive Unlimited Solar Crown: Entwickler-Video zu Season 2 und darüber hinaus

Autor:, in / Test Drive Unlimited Solar Crown

Erfahrt im Entwickler-Video zu Test Drive Unlimited Solar Crown was euch in Season 2 und darüber hinaus erwartet.

Wem es hierzulande zu kalt ist, der kann ab heute auch einen Trip nach Ibiza unternehmen. Zumindest virtuell, denn Season 2 für Test Drive Unlimited Solar Crown fügt dem Spiel die Karte Ibiza aus dem zweiten Teil der Rennspielreihe.

Was euch alles in der neuen Season und darüber hinaus erwartet, darüber spricht Alain Jarniou als Creative Director in einem neuen Entwicklervideo.