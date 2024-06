Test Drive Unlimited Solar Crown: Gameplay-Trailer lässt die Reifen qualmen

Autor:, in / Test Drive Unlimited Solar Crown

Ein neuer Trailer zu Test Drive Unlimited Solar Crown bietet actionreiche Gameplay-Szenen und Einblicke in die umfangreichen Anpassungsmöglichkeiten.

Im kommenden Open-World-Rennspiel Test Drive Unlimited Solar Crown lädt die einflussreiche Organisation Radiant ihre Mitglieder zum namengebenden Solar Crown-Wettbewerb. Die Grundsätze: Prestige, die Liebe zu Autos und Wettbewerb.

Der neu veröffentlichte The Racer Trailer zeigt jetzt rasante In-Engine Gameplay-Aufnahmen direkt von den Straßen des im Maßstab 1:1 nachgebildeten Hongkong Island. Obendrein bietet ein Ausflug in den Autosalon Einblicke in die umfangreichen Upgrade- und Anpassungsmöglichkeiten des Rennspiels:

Test Drive Unlimited Solar Crown soll 2024 für Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC erscheinen.