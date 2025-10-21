Test Drive Unlimited Solar Crown: Gameplay-Video zeigt Taxi-Mission

Test Drive Unlimited Solar Crown präsentiert sich als ein Rennspiel, das weit über klassische Motorsportelemente hinausgeht und ein umfassendes Lifestyle-Erlebnis bietet. Spielerinnen und Spieler können allein oder gemeinsam mit Freunden die weitläufigen Inselwelten von Hongkong und Ibiza erkunden. Neben spannenden Rennen steht das luxuriöse Fahrerlebnis im Mittelpunkt, bei dem der Erwerb und die individuelle Anpassung außergewöhnlicher Fahrzeuge eine zentrale Rolle spielen.
Das Spiel legt großen Wert auf soziale Interaktionen und Individualität, indem es ermöglicht, in Werkstätten persönliche Stilakzente zu setzen und diesen im Wettbewerb mit anderen zur Schau zu stellen. Mit der Einführung von Taxi-Missionen erweitert TDUSC das Spielerlebnis um neue Möglichkeiten, die offene Welt auf abwechslungsreiche Weise zu erleben.
Verfügbar auf PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S, kombiniert der Titel hochwertige Grafik, detailreiche Umgebungen und ein offenes Fortschrittssystem zu einer dynamischen Mischung aus Rennen, Erkundung und exklusivem Lifestyle. Ziel ist es, sich in der Welt von Solar Crown als Teil der automobilen Elite zu etablieren.
Sollte nicht im Oktober noch ein Grafik Update kommen?
Ist es nicht jenes Spiel was komplett zerrissen wurde und wo die Wertungen katastrophal sind im Store ?
ja, ist es
Man muss schon ein Fan der Serie sein und auf Autos stehen das es einem gefällt.
Gerade der Anfang war eine Katastrophe aber die haben sehr viel gemacht.
Ich bin mal auf das Engine Upgrade gespannt.
bin eig ein Fan der Serie, hatte es auch am Anfang übern Store gekauft, aber wieder zurück gegeben!
ist es mittlerweile gut spielbar?
Man kann es zocken. Die Schwierigkeitsgrade sind frei wählbar und man kann die Kampagnenrennen ohne onlinespieler fahren.
Wie gesagt, es wurde sehr viel gemacht.
Es hat schon seinen Charme.
Vlt mal bei einer Testversion reinschnuppern. Glaube im ps Store ist es im Angebot mal schauen
Stimmt. Gold Edition für 27€ wenn man PS Plus hat.
Mit Guthaben von IG sparst du noch mal paar €.
Genau das hatte ich auch gesehen. Hatte aber insgeheim gehofft das es irgendwie eine 2std Testversion oder so gibt in ps premium/extra
Zu Premium Extra kann ich nichts sagen. Habe ich beides nicht.