Test Drive Unlimited Solar Crown: Gameplay-Video zeigt Taxi-Mission

Mit dem neuen Taxi-Missions-Gameplay eröffnet TDUSC eine offene Welt zwischen Hongkong und Ibiza, in der Stil, Freiheit und Prestige verschmelzen!

Test Drive Unlimited Solar Crown präsentiert sich als ein Rennspiel, das weit über klassische Motorsportelemente hinausgeht und ein umfassendes Lifestyle-Erlebnis bietet. Spielerinnen und Spieler können allein oder gemeinsam mit Freunden die weitläufigen Inselwelten von Hongkong und Ibiza erkunden. Neben spannenden Rennen steht das luxuriöse Fahrerlebnis im Mittelpunkt, bei dem der Erwerb und die individuelle Anpassung außergewöhnlicher Fahrzeuge eine zentrale Rolle spielen.

Das Spiel legt großen Wert auf soziale Interaktionen und Individualität, indem es ermöglicht, in Werkstätten persönliche Stilakzente zu setzen und diesen im Wettbewerb mit anderen zur Schau zu stellen. Mit der Einführung von Taxi-Missionen erweitert TDUSC das Spielerlebnis um neue Möglichkeiten, die offene Welt auf abwechslungsreiche Weise zu erleben.

Verfügbar auf PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S, kombiniert der Titel hochwertige Grafik, detailreiche Umgebungen und ein offenes Fortschrittssystem zu einer dynamischen Mischung aus Rennen, Erkundung und exklusivem Lifestyle. Ziel ist es, sich in der Welt von Solar Crown als Teil der automobilen Elite zu etablieren.

  2. HakunaTraumata 105400 XP Hardcore User | 21.10.2025 - 08:14 Uhr

    Ist es nicht jenes Spiel was komplett zerrissen wurde und wo die Wertungen katastrophal sind im Store ?

    • CodeX 35705 XP Bobby Car Raser | 21.10.2025 - 09:03 Uhr
      Antwort auf HakunaTraumata

      Man muss schon ein Fan der Serie sein und auf Autos stehen das es einem gefällt.

      Gerade der Anfang war eine Katastrophe aber die haben sehr viel gemacht.
      Ich bin mal auf das Engine Upgrade gespannt.

      • DennisG89 81420 XP Untouchable Star 1 | 21.10.2025 - 09:12 Uhr
        Antwort auf CodeX

        bin eig ein Fan der Serie, hatte es auch am Anfang übern Store gekauft, aber wieder zurück gegeben!

    • CodeX 35705 XP Bobby Car Raser | 21.10.2025 - 09:05 Uhr
      Antwort auf DennisG89

      Man kann es zocken. Die Schwierigkeitsgrade sind frei wählbar und man kann die Kampagnenrennen ohne onlinespieler fahren.

      Wie gesagt, es wurde sehr viel gemacht.
      Es hat schon seinen Charme.

  4. HakunaTraumata 105400 XP Hardcore User | 21.10.2025 - 09:07 Uhr

    Vlt mal bei einer Testversion reinschnuppern. Glaube im ps Store ist es im Angebot mal schauen

