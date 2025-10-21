Test Drive Unlimited Solar Crown: Gameplay-Video zeigt Taxi-Mission

Mit dem neuen Taxi-Missions-Gameplay eröffnet TDUSC eine offene Welt zwischen Hongkong und Ibiza, in der Stil, Freiheit und Prestige verschmelzen!

Test Drive Unlimited Solar Crown präsentiert sich als ein Rennspiel, das weit über klassische Motorsportelemente hinausgeht und ein umfassendes Lifestyle-Erlebnis bietet. Spielerinnen und Spieler können allein oder gemeinsam mit Freunden die weitläufigen Inselwelten von Hongkong und Ibiza erkunden. Neben spannenden Rennen steht das luxuriöse Fahrerlebnis im Mittelpunkt, bei dem der Erwerb und die individuelle Anpassung außergewöhnlicher Fahrzeuge eine zentrale Rolle spielen.

Das Spiel legt großen Wert auf soziale Interaktionen und Individualität, indem es ermöglicht, in Werkstätten persönliche Stilakzente zu setzen und diesen im Wettbewerb mit anderen zur Schau zu stellen. Mit der Einführung von Taxi-Missionen erweitert TDUSC das Spielerlebnis um neue Möglichkeiten, die offene Welt auf abwechslungsreiche Weise zu erleben.

Verfügbar auf PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S, kombiniert der Titel hochwertige Grafik, detailreiche Umgebungen und ein offenes Fortschrittssystem zu einer dynamischen Mischung aus Rennen, Erkundung und exklusivem Lifestyle. Ziel ist es, sich in der Welt von Solar Crown als Teil der automobilen Elite zu etablieren.