Test Drive Unlimited Solar Crown: Neuigkeiten zum Rennspiel in Kürze

Image: Nacon

Schon in Kürze können Fans mit Neuigkeiten zum Nacon-Rennspiel Test Drive Unlimited Solar Crown rechnen.

Relativ kurzfristig kündigt Nacon Racing eine Präsentation für Donnerstag den 12. Februar (Morgen) an, bei der man ausführliche Details zu kommenden und bereits veröffentlichten Spielen und Projekten des Publishers bereitstellen möchte.

Bekanntgabe der Uhrzeit sowie Veröffentlichung des offiziellen YouTube-Links sollen im Verlauf des heutigen Tages stattfinden. Welche Titel vertreten sein werden, ist nicht bekannt – bis auf eine Ausnahme.

Auf den Ankündigungs-Post meldet sich der offizielle X-Account des Rennspiels Test Drive Unlimited Solar Crown mit folgenden Worten:

„Wir können es kaum erwarten, euch die Neuigkeiten in der kommenden Präsentation mitzuteilen! Wir sehen uns am Donnerstag!“

Quelle
  1. Katanameister 322340 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 11.02.2026 - 07:05 Uhr

    Test Drive soll ja richtig schlecht sein, mal sehen was Nacon sonst noch im Petto hat.

    0
  2. Spaxarrow 8880 XP Beginner Level 4 | 11.02.2026 - 07:37 Uhr

    Hab nur den 1. damals gespielt, über den hier liest man wirklich nichts gutes 🤔

    0
  3. HakunaTraumata 116780 XP Scorpio King Rang 3 | 11.02.2026 - 07:45 Uhr

    Komisch das Nacon auch für Endurance Motorsports Series eine Ankündigung hat heute oder morgen
    Weiß nur das solar crown wohl nächste Woche zu ps plus kommt. Mal bisschen cruisenY Grafik soll gut sein von allem anderen höre ich nur negatives

    0
  5. Ash2X 314820 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 11.02.2026 - 08:48 Uhr

    Nun, der Release in PS+Extra/Premium ist, neben Spidey 2,ja auch schon geleakt..

    0

