Test Drive Unlimited Solar Crown: Neuigkeiten zum Rennspiel in Kürze

Schon in Kürze können Fans mit Neuigkeiten zum Nacon-Rennspiel Test Drive Unlimited Solar Crown rechnen.

Relativ kurzfristig kündigt Nacon Racing eine Präsentation für Donnerstag den 12. Februar (Morgen) an, bei der man ausführliche Details zu kommenden und bereits veröffentlichten Spielen und Projekten des Publishers bereitstellen möchte.

Bekanntgabe der Uhrzeit sowie Veröffentlichung des offiziellen YouTube-Links sollen im Verlauf des heutigen Tages stattfinden. Welche Titel vertreten sein werden, ist nicht bekannt – bis auf eine Ausnahme.

Auf den Ankündigungs-Post meldet sich der offizielle X-Account des Rennspiels Test Drive Unlimited Solar Crown mit folgenden Worten:

„Wir können es kaum erwarten, euch die Neuigkeiten in der kommenden Präsentation mitzuteilen! Wir sehen uns am Donnerstag!“