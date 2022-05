Test Drive Unlimited Solar Crown: Rennspiel verschoben, erscheint nicht mehr für Xbox One und PS4

Seit der letzten Veröffentlichung eines Test Drive Unlimited Spiels sind schon einige Jahre vergangen, der neue Teil Test Drive Unlimited Solar Crown war für den 22. September dieses Jahres angekündigt. In einem Blogpost haben die Entwickler jetzt neben einer Verschiebung einige weitere Details bekannt gegeben.

Die TDU DNA: In dem Blog berichten die Entwickler über ihre Ziele für den neuen Eintrag der Spielreihe und was die alten Teile so besonders gemacht hat. Die DNA dieser Spiele war ein authentisches und aufregendes Rennerlebnis. 1:1 Entfernungen, Kabrio Verdecke die geöffnet werden können bis hin zum Blinken beim Abbiegen machten die Authentizität der Vorgänger aus. All diese Details, welche die Spieler in der Vergangenheit so begeistert haben, sollen auch Teil von Solar Crown werden.

Der Clan-Krieg auf Hongkong Island: Der Plot des Open World Rennspiels ist ein Krieg zwischen rivalisierenden Clans auf Hongkong Island. Die Clans versuchen trotz respektvollen Umgangs miteinander den jeweils anderen Stück für Stück zurückzudrängen. Als Spieler habt ihr die Auswahl zwischen dem High-Society-Clan Sharps oder dem Underground-Clan Streets. Beide Clans sind gleichermaßen wohlhabend und an einem teuren Lebensstil interessiert, lediglich die Art und Weise wie sie ihr Geld ausgeben ist unterschiedlich.

Technische Details: Test Drive Unlimited Solar Crown ist nicht ausschließlich Open World. Jede Fraktion hat ein Hauptquartier in unterschiedlichen Stadtteilen der Insel. Diese Hauptquartiere verstehen sich als eine Art Hub für Spieler, hier könnt ihr nach gewonnenen Rennen angeben oder eure nächste Mission empfangen, um das rivalisierende Lager zu destabilisieren. Während sich die Sharps in einem Penthouse mit Dachterrasse eingerichtet haben, verweilen die Streets in einem alten Gebäude eines Industriebezirks, welches zu einer Art Nachtclub umgebaut wurde.

Auch Clan fremde Spieler können in einen öffentlichen Bereich des gegnerischen Hauptquartiers, jedoch nicht in den VIP-Bereich, in welchem die Missionen vergeben werden. Mehr Details könnt ihr in einem früheren Beitrag lesen, in dem es um ein Entwickler-Interview geht.

Weitere offizielle Informationen auf dem Entwickler-Blog waren eine Verschiebung der Veröffentlichung, um die bestmögliche Spielerfahrung zu erschaffen und dass man für höchste Qualität und beste Performance die Entwicklung auf den Konsolen der letzten Generation eingestellt hat.

Somit ergibt sich ein neues Erscheinungsdatum, dass nicht präziser als 2023 definiert wurde und eine Veröffentlichung nur noch für Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC.