Test Drive Unlimited Solar Crown: Season 3-Vorschau im Video

Test Drive Unlimited Solar Crown zeigt euch heute in einem neuen Video eine kurze Vorschau auf Season 3.

Entdeckt Saison 3 von Test Drive Unlimited Solar Crown! Season 3 startet am 19. März und bringt euch zwei einzigartige neue Spielmodi: Navigationsrennen und Konvoi-Missionen, neue Autos und zahlreiche Verbesserungen der Spielqualität.

Test Drive Unlimited Solar Crown startet also am 19. März in die dritte Saison. Basierend auf dem Feedback der Fans seit der Veröffentlichung hat KT Racing seinen Saisonplan angepasst, um den Erwartungen der Community besser gerecht zu werden.

Saison 3 enthält unter anderem zwei wichtige neue Spielmodi: Navigationsrennen und Auslieferungsmissionen. Zusätzlich werden zwei sehr gefragte Quality-of-Life-Funktionen enthalten sein: Der Solo-Rennmodus und KI-Schwierigkeitsauswahl.

Außerdem erscheinen drei exklusive neue Autos, anpassbare Nummernschilder und ein überarbeiteter Solarpass, der jetzt 50 statt 25 Level umfasst und für alle kostenlos erhältlich ist.

Test Drive Unlimited Solar Crown ist bereits erschienen und für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S erhältlich.