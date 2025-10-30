Test Drive Unlimited Solar Crown: Season 5 gestartet

NACON und das Team von KT Racing geben den Start der fünften Season von Test Drive Unlimited Solar Crown bekannt. Dieses kostenlose Update, das allen Spieler*innen zur Verfügung steht, enthält neue Inhalte wie Taximissionen, Casino-Poker, ein Upgrade der KT-Engine und eine umfassende Neugewichtung der Spielwirtschaft. Mit Season 5 beginnt auch

NACON und das Team von KT Racing geben den Start der fünften Season von Test Drive Unlimited Solar Crown bekannt. Dieses kostenlose Update, das allen Spieler*innen zur Verfügung steht, enthält neue Inhalte wie Taximissionen, Casino-Poker, ein Upgrade der KT-Engine und eine umfassende Neugewichtung der Spielwirtschaft. Mit Season 5 beginnt auch das zweite Jahr seit Release des Massively Open Online Racing Game.

Die bei Fans des originalen Test Drive Unlimited beliebten Taximissionen feiern ihr lang erwartetes Comeback. Das Ziel besteht darin, die Kundschaft innerhalb einer vorgegebenen Zeit zu einem bestimmten Punkt auf der Karte zu befördern und dabei eine ruhige Fahrweise beizubehalten, um dem Fahrgast das bestmögliche Erlebnis zu bieten und Solar-Coins zu verdienen.

In dieser Season wird außerdem Poker im Casino eingeführt, wo Spieler*innen ihre virtuelle Währung einsetzen können, um besondere Belohnungen zu gewinnen, darunter ein exklusives Auto und verschiedene Kosmetikartikel für ihren Avatar und ihre Fahrzeuge.

Auf technischer Seite wurde die KT-Engine auf Konsolen und PC umfassend aktualisiert, wodurch zahlreiche Verbesserungen sowohl in Bezug auf die Grafik als auch auf die Leistung erzielt wurden. Das Update verbessert die grafische Darstellung, wobei besonderes Augenmerk auf Schatten und Shader gelegt wurde. Diese Weiterentwicklung der Engine ist das Ergebnis fast einjähriger Arbeit des engagierten Entwicklungsteams. Weitere Leistungsoptimierungen, insbesondere in Bezug auf die Bildrate, werden in zukünftigen Seasons eingeführt.

Was den Fortschritt der Spieler*innen angeht, wurde eine vollständige Neugewichtung der Spielwirtschaft vorgenommen, sodass sie in allen Rennen mehr Solar-Coins verdienen können. Das FRIM-System (Ausführen von Stunts ohne Unterbrechung) wurde komplett überarbeitet – es gewährt nun Reputationspunkte und Solar Pass XP mit unbegrenzten einlösbaren Belohnungen.

Außerdem wurde eine neue Funktion zum Wiederverkauf von Autos eingeführt: Die Wiederverkaufspreise hängen von der Kilometerleistung, den Upgrades und den Optionen ab, die über die Händler*innen oder die Werkstatt installiert wurden.

Season 5 markiert den Beginn vom zweiten Jahr des Spiels. Die Entwickler arbeiten weiterhin an neuen Inhalten, Funktionen und Verbesserungen für die kommenden Seasons.

Neue Funktionen in Season 5

Taximissionen, bei denen die Spieler*innen Fahrgäste zu bestimmten Zielen auf der Karte bringen müssen.

Poker im Casino, bei dem sie mit virtueller Währung um besondere Belohnungen spielen können.

Neue prestigeträchtige Autos, darunter der Aston Martin DBS Superleggera, der Lamborghini Urus Graphite Capsule, der De Tomaso P72 und der Aston Martin Vantage GT3.

Eine verbesserte KT-Engine, die durch neue Rendering-Techniken die Grafikdarstellung und die Gesamtleistung verbessert.

Eine vollständige Neugewichtung der Spielwirtschaft mit erhöhten Rennbelohnungen, einem überarbeiteten FRIM-System und der Möglichkeit, Autos basierend auf Kilometerstand und Spezifikationen zu verkaufen.

Ein neuer Solar Pass mit kostenlosen und Premium-Inhalten, der mit der neuen Währung des Spiels, Diamanten, zugänglich ist und neue Autos, Kosmetikartikel und Zubehör freischaltet.

Ein neuer In-Game-Store (verfügbar ab Mitte der Season), in dem Spieler*innen mit Diamanten exklusive Inhalte und wöchentliche Belohnungen erwerben können.

Am 23. Oktober gab es zu den Inhalten der Season zudem einen Devstream, in dem es neben ersten Einblicken auch eine Fragerunde mit den Entwicklern gab: