Test Drive Unlimited Solar Crown: Season 6 mit neuen Missionen und Fahrzeugen gestartet

Die Rennwelt von Test Drive Unlimited Solar Crown erhält ab sofort ein umfangreiches Update: KT Racing und NACON haben Season 6 veröffentlicht, die allen Spielern kostenlos zur Verfügung steht.

Das Update erweitert das Spielerlebnis um neue Inhalte, darunter den neuen Detektiv-Spielmodus, Kleidungsgeschäfte auf Ibiza, eine überarbeitete Topografie von Hong Kong Island, neue Fahrzeuge, eine Kooperation mit Michelin sowie zahlreiche technische und Netzwerkverbesserungen.

Im neuen Modus Detective übernehmen Spieler die Rolle eines Ermittlers, der ein Ziel unauffällig verfolgt. Dabei müssen bestimmte Bedingungen wie Wetter, Verkehrsdichte und Straßenverhältnisse beachtet werden.

Dieser Modus, der von der Community im Year 2 Developer Diary gewählt wurde, wird zwischen Season 6 und dem Mid-Season-Update in Form mehrerer Investigation-Missionen umgesetzt.

Ein weiteres Highlight ist die umfassende Überarbeitung von Hong Kong Island. Mit detaillierteren Gebäuden, lebendigeren Grünflächen, neuen Verkehrselementen und überarbeiteten Straßensystemen nähert sich die Spielwelt nun noch stärker der Realität an. Auf Ibiza kehren ikonische Kleidungsgeschäfte zurück, sodass Spieler ihren Avatar individuell gestalten können.

Season 6 führt zudem sieben neue Fahrzeuge ein, darunter den Pagani Huayra Roadster, der die Marke in die Serie zurückbringt. Begleitend feiert die Kooperation mit Michelin Premiere: Ein Live-Event, ein Michelin x Mercedes-Benz Pack im Online-Shop sowie lizenzierte Kleidung für Avatare erweitern das Spielerlebnis.

Technische Updates verbessern Stabilität und Netzwerkperformance, insbesondere in Sessions und Gruppen. Für die kommenden Seasons arbeitet das Team bereits an Features wie Crossplay, offiziellen Rennzentren in Season 7 und Housing-Optionen in Season 8, die das soziale Spielerlebnis erweitern sollen.