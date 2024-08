Tetris Forever: Die wahre Geschichte, Stein für Stein

Digital Eclipse freut sich, in Zusammenarbeit mit The Tetris Company Tetris Forever anzukündigen, die neueste Ausgabe der gefeierten Gold Master Series des Studios, die im Rahmen eines Nintendo Direct Digital Showcase enthüllt wurde.

Die Sammlung, die eine Vielzahl von spielbaren Tetris-Spielen aus den letzten vier Jahrzehnten und ein brandneues, von Digital Eclipse entwickeltes Spiel enthält, wird in dieser Weihnachtssaison für PC und Konsolen erscheinen.

Entdeckt die außergewöhnliche wahre Geschichte hinter Tetris in mehr als 90 Minuten brandneuer Dokumentarfilme. Erkundet die lebenslange Freundschaft und kreative Partnerschaft zwischen dem Tetris-Erfinder Alexey Pajitnov und dem Gründer von The Tetris Company, Henk Rogers, und taucht ein in die bemerkenswerte Odyssee, die zu einem der kultigsten Spiele der Geschichte führte.

Die wichtigsten Merkmale von Tetris Forever sind:

Das Spiel, mit dem alles begann: Digital Eclipse hat eine authentische Nachbildung der ersten Version von Tetris erstellt, die Alexey Pajitnov auf einem sowjetischen „Electronika 60“-Computersystem entwickelt hat. Erleben Sie das Aussehen und das Spielgefühl von Tetris, wie Alexey es sich 1984 vorgestellt hat.

Interaktiver Zeitstrahl: Erkundet ein virtuelles Museum mit Archivmaterial, darunter Video-Featurettes, Fotos, Originalwerbung und spielbare Spiele, die in High-Definition restauriert und chronologisch präsentiert werden.

Die wahre Geschichte von Tetris: Mit über 90 Minuten an brandneuen Dokumentationen, produziert von Area 5, den Machern von Outerlands, Grounded: The Making of The Last of Us und Grounded II: Making The Last of Us Part II – enthüllt die wahre Geschichte von Tetris in seiner reinsten Form.

Ein brandneues Tetris-Spiel: In Tetris Time Warp, einer brandneuen Tetris-Variante von Digital Eclipse, können bis zu vier Spieler in Echtzeit zwischen verschiedenen Tetris-Epochen hin- und herspringen, um eine Vielzahl von unvergesslichen Grafikstilen und Spielmechaniken zu erleben!

Tetris Forever erscheint für PC über Steam und GOG und für Nintendo Switch, PlayStation 4|5 und Xbox One und Series X|S später in diesem Jahr 2024.