Tetris Forever: Puzzler jetzt für Xbox erhältlich

Tetris Forever

Mit Tetris Forever ist jetzt eine Hommage an vier Jahrzehnte Puzzle-Perfektion erschienen.

In den 40 Jahren seit seiner Erfindung im Jahr 1984 durch einen puzzlebegeisterten Computerprogrammierer in der Sowjetunion hat das Tetris-Spiel die Welt erobert – und es hat nie an Tempo verloren.

Auf den Listen der besten Spiele, die jemals entwickelt wurden, steht es oft ganz oben. Es wurden über 220 offizielle Tetris-Spiele veröffentlicht, und das Spiel hat einen Spielfilm, Esports-Turniere und vieles mehr inspiriert.

Vier Jahrzehnte später ist es das Spiel, das Hunderte von Millionen von Spielern immer noch nicht aus der Hand legen können.

Heute freut sich das Retro-Gaming-Studio Digital Eclipse, in Zusammenarbeit mit The Tetris Company, die Veröffentlichung von Tetris Forever anzukündigen, dem neuesten Teil der Gold Master Series des Studios.

Es ist eine Liebeserklärung an das Tetris-Spiel, an seine weltweite, generationsübergreifende Fangemeinde und an die erstaunliche Geschichte, die hinter seinem Aufstieg zur Spitze steht.

Tetris Forever ist ab sofort für PC und Konsole erhältlich und zeigt die Geschichte von Tetris in fünf interaktiven Zeitlinien, die spielbare Spiele, Video-Featurettes und digitale Artefakte kombinieren.

Ausführliche Interviews mit dem Tetris-Schöpfer Alexey Pajitnov, dem Gründer von The Tetris Company, Henk Rogers, der Tetris-CEO Maya Rogers und weiteren Schlüsselfiguren der Tetris-Geschichte zeichnen die Entwicklung des Spiels von einem kleinen Versuch eines einzelnen Programmierers zu einer der bekanntesten Spieleserien der Welt nach.

Auf eurer Reise durch die Zeitlinien der Tetris-Geschichte werdet ihr auf mehr als 15 spielbare Spiele stoßen. Beginnt mit Digital Eclipse’s detaillierter Nachbildung von Alexey Pajitnov’s Originalversion von Tetris für den Electronika 60 Computer. Erlebt dann die erste kommerzielle Version von Tetris, die von Spectrum Holobyte für IBM Computer veröffentlicht wurde, kämpft gegen eure Freunde im Multiplayer-Kultfavoriten Tetris Battle Gaiden und vieles mehr.

Wenn ihr erst einmal herausgefunden habt, wie Tetris entstanden ist – und wie es von Sowjetrussland aus die Weltbühne erobert hat – könnt ihr die Geschichte in spielbarer Form mit Tetris Time Warp erleben, einem brandneuen Spiel von Digital Eclipse, in dem die Spieler verschiedene „Epochen“ von Tetris durchspielen und zwischen den Spielstilen hin- und herspringen, um der unangefochtene zeitreisende Tetris-Meister zu werden.