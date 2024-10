Tetris Forever: Release-Termin und finales Key Art enthüllt

Das gefeierte Retro-Gaming-Studio Digital Eclipse freut sich, in Zusammenarbeit mit The Tetris Company den 12. November als Veröffentlichungstermin für Tetris Forever, den neuesten Teil der Gold Master Series des Studios, bekannt zu geben.

In den letzten 40 Jahren ist das Puzzlespiel zu einem kulturellen Phänomen geworden, das zahlreiche Spiele, Spielfilme, Fangruppen und Esports-Turniere hervorgebracht hat.

Tetris Forever ist ein Liebesbrief an die globale, generationenübergreifende Fangemeinde, die das Spektrum von Gelegenheitsspielern bis hin zu Wettkampfspielern abdeckt. Es erscheint für PC und Konsole und zeigt die Geschichte von Tetris in fünf interaktiven Zeitlinien, die spielbare Spiele, Video-Featurettes und digitale Artefakte kombinieren.

Erlebt die Entwicklung des genretypischen Puzzlespiels von einem kleinen Projekt eines einzelnen Programmierers hinter dem Eisernen Vorhang bis hin zu einer internationalen Spielserie mit anhaltender Popularität.

Digital Eclipse enthüllt außerdem das Key Art (siehe Artikelbild oben)für Tetris Forever, das von der multidisziplinären Künstlerin und Musikerin Willea Zwey geschaffen wurde. Ihr eindrucksvolles Bild verkörpert die Essenz der Spiele und der Geschichte von Tetris Forever.

Zweys Fähigkeit, jenseitige Szenen mit surrealen Elementen und tiefgründigen Geschichten zu kreieren, machte sie zur idealen Kandidatin für die Gestaltung der Hauptgrafik des Titels.

„Tetris war eines der ersten Videospiele, die ich als Kind gespielt habe. Es verband Logik und Spaß auf eine Art und Weise, die mir wirklich im Gedächtnis geblieben ist“, so Zwey. „Als ich für dieses Projekt angesprochen wurde, fühlte es sich wie eine perfekte Verbindung an, besonders mit meinem Hintergrund in Architektur. Ich wollte das Spiel neu interpretieren, indem ich einen surrealen architektonischen Raum schuf, der die endlosen Möglichkeiten von Tetriminos zelebriert.“

„Das Design fühlt sich an wie ein Galerieraum, mit den Tetriminos als zentrale Ausstellungsstücke, und ich wollte Bewegung einbauen, um ihre dynamische Natur zu betonen“, fährt Zwey fort. „Die mehrdimensionale Perspektive sprengt die traditionellen Grenzen, während die nächtliche Szene mit den leuchtenden Tetriminos dem Spiel eine frische, lebendige Note verleiht. Das Hinzufügen kleiner Figuren unterstreicht sowohl den Umfang als auch die Spontaneität des grenzenlosen Potenzials des Spiels.“