Tetris Forever: Tetris Time Warp ermöglicht Zeitreise

Reise durch die Zeit in Tetris Time Warp, einem brandneuen Spiel in Digital Eclipse’s Tetris Forever.

Digital Eclipse hat in Zusammenarbeit mit The Tetris Company einen neuen Trailer zu Tetris Time Warp veröffentlicht.

Tetris Time Warp, das in Tetris Forever enthalten ist, das am 12. November für PC und Konsolen erscheint, ist ein brandneues Einzel- und Mehrspielerspiel, das die Spieler durch eine verrückte Mischung von Tetris-Spielen aus verschiedenen Epochen führt, jedes mit seinem eigenen grafischen Look und seinen eigenen Regeln.

Spielt mit Freunden im lokalen Koop-Modus und verschiebt, dreht und lasst eure Tetriminos zum Sieg fallen.

Die Spieler von Tetris Time Warp beginnen in der modernen Ära von Tetris. Aber es gibt einen Clou: Wenn sie auf ein Time Warp-Tetrimino treffen, werden sie in eine frühere Ära der 40-jährigen Geschichte des legendären Spiels zurückversetzt!

Sie müssen in das Gameplay von „1984“ wechseln, das vom ursprünglichen Tetris auf dem sowjetischen „Electronika 60“-Computer abgeleitet ist, in das Gameplay von „1989“ aus der Schwarz-Weiß-Handheld-Ära und in das Gameplay von „1993“ aus der explosiven Bombliss-Serie.

Im Mehrspielermodus könnt ihr mit bis zu vier Freunden gegeneinander antreten und in Echtzeit zwischen verschiedenen Tetris-Epochen hin- und herspringen!

In dem heute veröffentlichten Trailer im Stil eines Entwicklertagebuchs spricht Jason Cirillo, der leitende Designer und Programmierer von Tetris Time Warp, mit Mike Mika, dem Studioleiter von Digital Eclipse, darüber, wie es zu der Zeitsprung-Action von Tetris Time Warp kam, und gibt eine Vorschau auf die verschiedenen Einzel- und Mehrspielermodi.