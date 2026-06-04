The 7th Guest Remake: Ab sofort für PC und Konsolen erhältlich

The 7th Guest Remake bringt das klassische Puzzle-Abenteuer in moderner Form zurück.

Das Puzzle-Mystery The 7th Guest Remake ist ab sofort für PC und Konsolen erhältlich und bringt das Kultspiel in vollständig überarbeiteter Form zurück.

Das Remake modernisiert die bekannte Geschichte rund um Henry Staufs berüchtigte Villa und setzt dabei auf neue Grafik, überarbeitete Rätsel sowie neu aufgenommene volumetrische Videosequenzen, die das Spielgeschehen stärker in Szene setzen sollen.

Im Mittelpunkt steht erneut die geheimnisvolle Stauf-Villa, in die sechs Gäste unter rätselhaften Umständen eingeladen wurden. Spieler erkunden sich verändernde Räume, lösen zunehmend komplexe Rätsel und setzen Stück für Stück die Hintergründe des mysteriösen Spielzeugmachers zusammen.

Zum Launch ist das Spiel zudem mit einem zeitlich begrenzten Rabatt erhältlich, der den Einstieg in das klassische Horror-Puzzle-Erlebnis zusätzlich attraktiv machen soll.