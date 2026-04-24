The 7th Guest Remake: Der Sommer wird düster

Vertigo Games hat bekannt gegeben, dass The 7th Guest Remake, ein mit moderner Technologie von Grund auf neu entwickeltes Remake des legendären Mystery-Adventures, am 4. Juni 2026 für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S erscheinen wird.
Die Nintendo-Switch-Version wird zu einem späteren Zeitpunkt folgen. Sämtliche Versionen werden zum Preis von 19,99 € erhältlich sein.
Vertigo Games hat außerdem ein attraktives, plattformübergreifendes Angebot für Spieler in petto.
Besitzer von The 7th Guest VR auf Steam oder PlayStation erhalten das Remake bei Veröffentlichung ohne zusätzliche Kosten.
Ebenso erhalten Spieler, die den Titel auf Steam oder PlayStation 5 kaufen, kostenlosen Zugang zu der VR-Version auf Steam VR oder PlayStation VR2.
The 7th Guest Remake bietet neu gestaltete Rätsel, neu erstellte Umgebungen und neu aufgenommene volumetrische Video-Performances, welche das klassische Spukhaus und seine Geheimnisse für eine neue Generation von Spielern zum Leben erwecken.
Sechs Gäste kommen an einem Herrenhaus an und dort ist etwas Unheimliches im Gange. Der reiche Einsiedler und Spielzeugmacher Henry Stauf lauert im Verborgenen, und eine dunkle Macht wabert über dem geheimnisvollen Haus.
Wer ist der siebte Gast? Was will Henry von ihnen? Und wer wird überleben, um die Geschichte zu erzählen?
Während die Spieler das unheimliche Herrenhaus erkunden, werden die Rätsel immer schwieriger, und hinter jeder Ecke lauern Gefahren. Jeder Schatten, jedes entfernte Knarren und jedes Flackern des Lichts steigert die Spannung, während das Haus langsam seine Geheimnisse preisgibt.
The 7th Guest Remake ist das ultimative Mystery-Abenteuer für Spieler, die knifflige Rätsel, spannende Erkundungen und eine gruselige Geschichte lieben.
Die wichtigsten Features im Überblick:
- Filmreife Erzählweise durch volumetrisches Video: Mit neu aufgenommenem volumetrischem Video werden Live-Action-Darbietungen in vollem 3D eingefangen, sodass die Spieler direkt in das Herrenhaus von Henry Stauf versetzt werden. Echte Schauspieler tauchen in der Welt selbst auf, wodurch jede Begegnung unmittelbar und beunruhigend wirkt.
- Einzigartiges, kniffliges Rätsel-Gameplay: Das legendäre Spukhaus wird dank aufwändiger Grafik und sorgfältig neu gestalteten Rätseln zum Leben erweckt. Jedes Rätsel ist in die Geschichte eingebunden und in der Historie des Herrenhauses verwurzelt und enthält Elemente, die eine liebevolle Hommage an das Original darstellen.
- Dynamische Umgebungen: Das Spukhaus verändert sich durch clevere visuelle Effekte und optische Täuschungen. Die Spieler können jeden gruseligen Winkel durchsuchen, neue Räume freischalten und verborgene Geheimnisse aufdecken, während der Schrecken immer näher kommt.
The 7th Guest Remake kann im PlayStation Store auf PlayStation 5, im Microsoft Store für Xbox Series X|S und auf PC via Steam und GOG auf die Wunschliste gesetzt werden.
Der Release-Date-Trailer kann hier angesehen werden:
12 Kommentare AddedMitdiskutieren
Ist nichts für mich 😉
Hallo @Z0rn, mich würde interessieren, ob es sich bei dieser Meldung hier um bezahlte Werbung handelt?
Habt ihr eine Partnerschaft, durch die ihr mit dieser Meldung Geld verdient?
Man merkt aufgrund der Schreibart ja deutlich, dass diese News eher aus einer Marketing-Abteilung kommt, als aus einer Gaming-Redaktion. Das Spiel wird ja nicht „vorgestellt“, sondern „angepriesen“ im besten Sinne des Wortes.
Ich denke ein solches Editorial muss eindeutig gekennzeichnet werden, alleine schon aus Transparenz den Lesern dieser Seite gegenüber. Die Gesetzeslage dazu ist auch eindeutig:
„Ja, Editorials (bzw. Advertorials, Sponsored Posts) müssen online gekennzeichnet werden, sofern es sich um bezahlte oder werbliche Inhalte handelt. Das Gesetz schreibt eine klare Trennung von redaktionellen Inhalten und Werbung vor, um Schleichwerbung zu vermeiden.“
Ich habe ja absolut nichts gegen Editorials, aber sie müssen (entsprechend dem deutschen Gesetz) klar gekennzeichnet sein.
Ich hätte hier eher vermutet, dass es sich um eine Zusammenfassung der Entwicklermemos zu dem Spiel handelt. Würde ich zu so einem Spiel eine Nachricht erstellen, würde ich sie mir zusammenfassen lassen und dann nochmal nachkorrigieren.
Ist nicht nur gesetzlich vorgeschrieben, sondern letztlich auch einfach nur fair den Leuten gegenüber, die hier durch ihre tägliche Anwesenheit und Klicks Geld in die Kassen von Xbox Dynasty spülen.
Viel deutscher geht es einfach nicht xD DAS DEUTSCHE GESETZ!! Meine Güte es ist eine News! Ende der Geschichte ^^
Was ist das denn für eine schwachsinnige Aussage?
Das Gesetz ist genau dafür da, damit ich nicht einfach mit Werbung zugeballert werde, ohne es zu merken und es ist bindend. Ich muss mich auch bei jedem Quatsch an das Gesetz halten.
Ich bin hier treuer Leser… oder „Kunde“ und ich (sowie alle anderen Leser hier) haben es verdient, dass man sie respektvoll behandelt und nicht einfach mit illegaler Werbung (= Werbung, die nicht als solche gekennzeichnet wird) zugeballert wird.
Wenn du jeglichen Stolz verloren hast und der Meinung bist, dass du es nicht wert bist, dass man dir gegenüber transparent kommuniziert, dann ist das deine Sache und du kannst lachen, so viel du willst. Ich lache im selben Moment über dich, weil Leute wie du der Grund sind, dass Firmen glauben, sie könnten einfach alles mit ihren Kunden machen.
Sag mal geht’s noch? Das ist keine Werbung, sondern die offizielle Meldung und Beschreibung zum Spiel! Bzw. eine Ankündigung zum Remake. Das ist keine Werbung!
Partnerlinks sind ebenso bei uns immer gekennzeichnet. Ich hoffe du unterlässt künftig solche Unterstellungen und Behauptungen. Wenn du denkst, dass wir für diese News extra Geld bekommen, dann suchst du dir besser eine andere Seite.
Ja, es geht noch. Danke der Nachfrage. Kannst du auch respektvoll antworten oder erzeugen kritische (berechtigte) Nachfragen bei dir immer den Drang, die Leute so anzugehen?
Eine Nachfrage ist zudem keine Behauptung. Wenn dem so wäre, müsste ich deine Nachfrage, ob bei mir noch alles gut sei, ja als Beleidigung auffassen.
Ein einfaches „Wir kriegen kein Geld dafür, dass wir ausgerechnet dieses eine Spiel, das kein Schwein kennt, mit einer mehrere DIN-A4-Seiten langen Preview beworben (nicht vorgestellt) haben, deren Klicks kaum die Arbeit an dieser News rechtfertigen würden… aber wir machen es trotzdem.“ hätte gereicht.
Einem Leser, der fragt, ob etwas Werbung war oder nicht, muss man ja vielleicht nicht in der ersten Antwort schon sagen, er soll im übertragenen Sinne die Fresse halten oder sich verpissen, oder ist das neuerdings die Art und Weise, sich unter erwachsenen Menschen miteinander zu unterhalten?
Berechtigte Nachfrage? Das war keine Frage, sondern eine Unterstellung, dass wir Werbung nicht kennzeichnen würden und darauf reagiere ich allergisch. Danach dann die gesetzliche Lage erklären, ist auch nur freundlich gemeint.
Und mit haltlosen Behauptungen um sich werfen, und dann noch erwarten, man bekommt eine freundliche und sachliche Antwort. Sorry, hier sitzen Menschen mit Familie, wir sind keine Chat Bots.
Wo sind 400 Wörter mehrere DinA4 Seiten? Sind jetzt alles News mit mehr Wörtern, die sich deiner Meinung nach nicht lohnen, einfach Werbung? Ist doch Blödsinn!
Es war eine Nachfrage. Dass du darin eine Unterstellung siehst, weil die Frage für dich etwas impliziert, ist deine Sache.
Wenn jemand fragt „Wie groß bist du denn?“ ist das auch eine einfache Frage, auch wenn sie für dich „du bist du klein“ impliziert.
Die gesetzliche Lage zu erklären war eine Service-Leistung meinerseits, damit ihr da keine Fehler macht 🙂
Dein „Danke für den Hinweis, aber das ist uns bewusst und es handelt sich hier nicht um Werbung“, das die Situation diplomatisch und seriös gelöst hätte, muss ich übersehen haben.
Meine Frage ergab sich nicht aus dem Umfang der Meldung (der für ein vergleichsweise unbekanntes Spiel einfach außergewöhnlich groß war), sondern aus der Art der Umsetzung. Wer sich mit der Materie auskennt, erkennt die Unterschiede zwischen „anpreisen“ und „vorstellen“.
Vielleicht habt ihr für eure Vorstellung auf die Werbetexte des Herstellers zurückgegriffen – das kann ja sein und ist auch nicht unbedingt schlimm, aber das kann man seinem Leser auch sachlich und ruhig sagen, ohne ihn gleich so anzufahren.
Hier sitzt übrigens auch ein Mensch mit Familie und kein User-Bot.
Ich mag ja echt den Charme der Charaktere und dieses Setting. Nur befürchte ich irgendwie, dass die technische Umsetzung nicht so gut sein wird. Da guck ich mir gerne mal die ersten Minuten des Gameplays an und entscheide danach. Es kommt aber mal auf meine Wunschliste. Die Rätsel müssten auch knackig sein für mich.
Remakes sind nicht immer was für mich…wie ich gerade bemerke. 🙂