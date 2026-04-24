The 7th Guest Remake: Der Sommer wird düster

Vertigo Games hat bekannt gegeben, dass The 7th Guest Remake, ein mit moderner Technologie von Grund auf neu entwickeltes Remake des legendären Mystery-Adventures, am 4. Juni 2026 für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S erscheinen wird.

Die Nintendo-Switch-Version wird zu einem späteren Zeitpunkt folgen. Sämtliche Versionen werden zum Preis von 19,99 € erhältlich sein.

Vertigo Games hat außerdem ein attraktives, plattformübergreifendes Angebot für Spieler in petto.

Besitzer von The 7th Guest VR auf Steam oder PlayStation erhalten das Remake bei Veröffentlichung ohne zusätzliche Kosten.

Ebenso erhalten Spieler, die den Titel auf Steam oder PlayStation 5 kaufen, kostenlosen Zugang zu der VR-Version auf Steam VR oder PlayStation VR2.

The 7th Guest Remake bietet neu gestaltete Rätsel, neu erstellte Umgebungen und neu aufgenommene volumetrische Video-Performances, welche das klassische Spukhaus und seine Geheimnisse für eine neue Generation von Spielern zum Leben erwecken.

Sechs Gäste kommen an einem Herrenhaus an und dort ist etwas Unheimliches im Gange. Der reiche Einsiedler und Spielzeugmacher Henry Stauf lauert im Verborgenen, und eine dunkle Macht wabert über dem geheimnisvollen Haus.

Wer ist der siebte Gast? Was will Henry von ihnen? Und wer wird überleben, um die Geschichte zu erzählen?

Während die Spieler das unheimliche Herrenhaus erkunden, werden die Rätsel immer schwieriger, und hinter jeder Ecke lauern Gefahren. Jeder Schatten, jedes entfernte Knarren und jedes Flackern des Lichts steigert die Spannung, während das Haus langsam seine Geheimnisse preisgibt.

The 7th Guest Remake ist das ultimative Mystery-Abenteuer für Spieler, die knifflige Rätsel, spannende Erkundungen und eine gruselige Geschichte lieben.

Die wichtigsten Features im Überblick:

Filmreife Erzählweise durch volumetrisches Video: Mit neu aufgenommenem volumetrischem Video werden Live-Action-Darbietungen in vollem 3D eingefangen, sodass die Spieler direkt in das Herrenhaus von Henry Stauf versetzt werden. Echte Schauspieler tauchen in der Welt selbst auf, wodurch jede Begegnung unmittelbar und beunruhigend wirkt.

Einzigartiges, kniffliges Rätsel-Gameplay: Das legendäre Spukhaus wird dank aufwändiger Grafik und sorgfältig neu gestalteten Rätseln zum Leben erweckt. Jedes Rätsel ist in die Geschichte eingebunden und in der Historie des Herrenhauses verwurzelt und enthält Elemente, die eine liebevolle Hommage an das Original darstellen.

Dynamische Umgebungen: Das Spukhaus verändert sich durch clevere visuelle Effekte und optische Täuschungen. Die Spieler können jeden gruseligen Winkel durchsuchen, neue Räume freischalten und verborgene Geheimnisse aufdecken, während der Schrecken immer näher kommt.

The 7th Guest Remake kann im PlayStation Store auf PlayStation 5, im Microsoft Store für Xbox Series X|S und auf PC via Steam und GOG auf die Wunschliste gesetzt werden.

Der Release-Date-Trailer kann hier angesehen werden: