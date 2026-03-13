The 7th Guest: Remake des legendären Klassikers angekündigt

Vertigo Games kündigt mit The 7th Guest Remake eine vollständige Neuinterpretation des bekannten Mystery‑Adventures an, die das klassische Spukhaus mit moderner Technologie neu zum Leben erweckt.
Das Remake bietet neu gestaltete Rätsel, komplett überarbeitete Umgebungen und frisch aufgenommene volumetrische Video‑Performances, die die unheimliche Atmosphäre des Originals für eine neue Generation intensivieren.
Im Mittelpunkt steht ein abgelegenes Herrenhaus, in dem sechs Gäste eintreffen und sofort spüren, dass etwas nicht stimmt. Der reiche Einsiedler und Spielzeugmacher Henry Stauf beobachtet sie aus dem Verborgenen, während eine dunkle Macht durch die Räume zieht. Die Frage nach dem siebten Gast und Staufs Absichten begleitet jede Erkundung, während die Bedrohung stetig wächst.
Mit jedem Schritt durch das Herrenhaus werden die Rätsel anspruchsvoller, und die unheimliche Stimmung verdichtet sich. Schatten, entfernte Geräusche und flackerndes Licht verstärken die Spannung, während das Gebäude seine Geheimnisse nur langsam preisgibt.
The 7th Guest Remake bleibt dabei dem Kern des Originals treu und verbindet knifflige Herausforderungen mit einer gruseligen Geschichte.
Die Neuauflage setzt auf volumetrisches Video, das Live‑Action‑Darstellungen vollständig in 3D einfängt und die Schauspieler direkt in der Spielwelt erscheinen lässt. Die Rätsel wurden sorgfältig neu entworfen und greifen Elemente auf, die als Hommage an das Original dienen.
Dynamische Umgebungen verändern sich durch visuelle Effekte und optische Täuschungen, wodurch neue Räume, versteckte Bereiche und weitere Geheimnisse zugänglich werden, während der Schrecken immer näher rückt.
7 Kommentare AddedMitdiskutieren
Ohaaaa. Hab auch hier das original in der großen Eurobox, ebenso THE 11TH HOUR. sehr nice.
Was hier allerdings nichr bedacht wurde :
Das Spiel an sich war damals nicht mal gut, was das ganze ausmachte warwn die real gefilmten Schauspieler. Und die wurden hier ignoriert.
Von daher > 4/10 im voraus
Da hat man aber ganz tief in der Mottenkiste gewühlt, um dieses Spiel wieder hervor zu holen.
Oh ja, da gräbt man wirklich sehr tief für „neue“Spielideen.
Jetzt bitte noch 11th Hours, Phantasmagoria und am besten noch Toonstruck😅
Phantasmagoria 2 bitteschön 😄
Das haben wir damals auf dem Philips CDi gezockt. War aber nicht so geil wie erhofft, ich hab das irgendwie fummelig in Erinnerung.
Nie gezockt, vielleicht gebe ich dem Spiel mal eine Chance, wenn es rauskommt.
Bitte a Neuauflage von realms of the haunting … wäre wohl blindkauf… damals war es mir zu komplex …