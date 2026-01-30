The 9th Charnel: Düsterer Survival‑Horror für PC und Konsolen erhältlich

Neuer Survival‑Schocker The 9th Charnel aus dem Hause SOEDESCO wirft Spieler in eine düstere, gnadenlose Albtraumwelt.

Horrorfans bekommen frischen Nachschub: The 9th Charnel ist ab sofort auf Steam, PlayStation 5 und Xbox Series X|S verfügbar. Das von SAIKAT DEB CREATIONS entwickelte und von SOEDESCO veröffentlichte Spiel setzt auf psychologischen Survival‑Horror aus der Ego‑Perspektive und entfaltet eine Atmosphäre, in der jede Bewegung Unbehagen auslöst.

Sowohl digital als auch als physische Edition erhältlich, entführt der Titel in eine finstere Welt, in der selbst harmlose Schatten bedrohlich wirken und jeder Schritt ein Risiko birgt.

Zum Launch gibt es einen neuen Trailer, der einen ersten Blick auf die bedrückenden Schauplätze, die stetig wachsende Bedrohung und das mysteriöse Grauen wirft, das sich im Verlauf der Geschichte immer weiter zuspitzt.

youtube.com/watch?v=4FBwkTJlLig&pp=wgIGCgQQAhgB

Im Zentrum steht Michael J. Jones, ein Genetiker des Epsilon Research Institute, dessen Forschungsexpedition nach einem gewaltsamen Zwischenfall in einem abgelegenen Tal zum Albtraum wird.

Auf sich allein gestellt muss er herausfinden, was wirklich passiert ist, während er sich durch gefährliche Gebiete kämpft, Ressourcen sammelt und Entscheidungen trifft, die über sein Überleben bestimmen.

Die Geschichte entfaltet sich aus mehreren Perspektiven und beleuchtet sechs Figuren mit eigenen Motiven, Geheimnissen und Hintergründen.

Spieler bewegen sich durch eine von Angst durchtränkte Welt, in der Stealth und kluge Bewegung oft die einzige Chance sind, übermächtigen Bedrohungen zu entkommen – doch wenn es keine Alternative gibt, bleibt der Kampf. Rätsel, Ressourcenmanagement und stetig steigende Herausforderungen verlangen Aufmerksamkeit, Nervenstärke und schnelle Entscheidungen, während die Spannung kontinuierlich steigt.