The 9th Charnel: Erste Informationen zum Survival-Horror-Spiel

The 9th Charnel ist ein Survival-Horror-Spiel aus der Ego-Perspektive, das euch in eine realistisch gestaltete, albtraumhafte Umgebung versetzt.

Die Handlung ist stark erzählerisch geprägt und wird durch eine immersive Klangkulisse sowie detaillierte Grafik unterstützt. Ihr begleitet mehrere Charaktere mit individuellen Hintergrundgeschichten und Motivationen, während ihr euch durch eine feindliche Welt bewegt. Dabei müsst ihr Ressourcen verwalten, Vorräte sammeln und schwierige Entscheidungen treffen, um zu überleben. Ob durch vorsichtige Schleicheinlagen oder den Einsatz von Waffen – das Spiel fordert euch heraus, mit List und Taktik gegen die Bedrohungen zu bestehen.

Mit der Veröffentlichung eines neuen Logos und Key Arts geben SOEDESCO und SAIKAT DEB CREATIONS einen weiteren Einblick in ihr kommendes Survival-Horror-Spiel The 9th Charnel.

Die Gestaltung vermittelt die düstere und beklemmende Atmosphäre des Spiels und deutet erste narrative Elemente an, die ihr im Laufe des Spiels entschlüsseln werdet.

Bereits im vergangenen Jahr erstmals vorgestellt, verspricht The 9th Charnel ein intensives und psychologisch geprägtes Horror-Erlebnis, das aus der Perspektive von sechs unterschiedlichen Charakteren erzählt wird.

Jede Figur bringt ihre eigene Geschichte mit, geprägt von Angst, Trauma und Geheimnissen, die sich in einer Welt entfalten, die von kultischen Ideologien und übernatürlichen Kräften beherrscht wird.

Das Spiel erscheint demnächst für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S. In den kommenden Monaten werden weitere Einblicke in Form von Teasern, Gameplay-Material und Veröffentlichungsdetails erwartet.