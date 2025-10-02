The 9th Charnel: Furchterregender Albtraum im Story-Trailer

The 9th Charnel erkundet seinen furchterregenden psychologischen Horror in einem neuen Story-Trailer.

Macht euch bereit für einen tieferen Einblick in die Dunkelheit, denn Soedesco und Saikat Deb Creations präsentieren einen brandneuen Trailer zu The 9th Charnel, dem kommenden Psychohorror-Spiel, das diesen Herbst PC, PlayStation5 und Xbox Series X|S in Angst und Schrecken versetzen wird.

Der Trailer taucht ein in die verdrehte Erzählung, die unheimlichen Umgebungen und die Charaktere, die sich den Schrecken stellen müssen, die auf sie warten.

The 9th Charnel bietet ein fesselndes, atmosphärisches Horror-Abenteuer, das Michael und sein Team von Genetikern begleitet, nachdem sie während einer Expedition in einem abgelegenen Tal gestrandet sind.

Auf der Suche nach seinen vermissten Kollegen gerät Michael in ein schreckliches Netz aus fanatischen Kulten, vergessenen Ritualen und bösartigen Mächten. Im Laufe seiner Reise entdecken die Spieler die miteinander verflochtenen Geschichten mehrerer fesselnder Charaktere, die alle ihre eigenen Geheimnisse, Ängste und Motive haben.

Für alle, die mutig genug sind, ist jetzt eine kostenlose Demo von The 9th Charnel auf Steam verfügbar, die einen ersten Eindruck von diesem spannenden psychologischen Horrorerlebnis vermittelt.

Soedesco und Saikat Deb Creations werden in den kommenden Wochen weitere Details zum Gameplay und zum Veröffentlichungstermin von The 9th Charnel bekannt geben.