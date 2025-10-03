The 9th Charnel: Kostenlose PC-Demo-Version

SOEDESCO und SAIKAT DEB CREATIONS veröffentlichen kostenlose PC-Demo-Version und neuen Trailer zu The 9th Charnel.

SOEDESCO und SAIKAT DEB CREATIONS haben eine erste PC-Demo-Version sowie einen neuen Trailer zu The 9th Charnel vorgestellt.

Das psychologische Horrorspiel wird für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S erscheinen. Der Trailer gibt erste Einblicke in die düstere Handlung, atmosphärische Spielumgebungen und die vielschichtigen Charaktere, die sich unvorstellbaren Schrecken stellen müssen.

Im Mittelpunkt der Geschichte steht Michael, ein Genetiker, der während einer Expedition mit seinem Team in einem abgelegenen Tal strandet.

Auf der Suche nach seinen verschwundenen Kollegen verstrickt er sich in ein Geflecht aus fanatischen Kulten, vergessenen Ritualen und übernatürlichen Bedrohungen. Spielerinnen und Spieler erleben dabei die miteinander verwobenen Schicksale mehrerer Charaktere, die alle von eigenen Geheimnissen, Ängsten und Motiven getrieben sind.

„Mit The 9th Charnel wollen wir ein Spiel erschaffen, das Spieler nicht nur erschreckt, sondern sie auch psychologisch herausfordert. Die Atmosphäre, die Figuren und die Story sind so gestaltet, dass sie tief unter die Haut gehen“, erklärt Entwickler Saikat Deb.

Ab sofort ist auch eine kostenlose Demo auf Steam verfügbar, die einen Vorgeschmack auf das intensive Horror-Erlebnis bietet. Weitere Informationen zu Gameplay und Veröffentlichungstermin werden in den kommenden Wochen bekannt gegeben.