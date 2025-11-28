The 9th Charnel: Purer Horror wird im Januar entfesselt

The 9th Charnel entfesselt puren Horror auf PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S am 30. Januar 2026.

Horrorfans dürfen sich auf eine ordentliche Gänsehaut gefasst machen: Das psychologische Horror-Adventure-Spiel The 9th Charnel, erscheint am 30. Januar 2026 für PC, PlayStation®5 und Xbox Series X|S. Das Spiel wird sowohl physisch als auch digital erhältlich sein.

Zur Feier der Ankündigung des Veröffentlichungstermins wurde ein brandneuer Trailer veröffentlicht, der einen tieferen Einblick in eine von finsteren Mächten beherrschte Welt bietet – inklusive unheilvoller Atmosphäre, intensiver Rätsel und nervenaufreibender Begegnungen.

Entwickelt vom Ein-Personen-Studio SAIKAT DEB CREATIONS und veröffentlicht von SOEDESCO, präsentiert The 9th Charnel eine einzigartige, aus mehreren Perspektiven erzählte Geschichte. Jede Figur ist in einer Welt gefangen, die durch gefährliche Kulte und deren Ideologien verzerrt wurde.

Inspiriert von klassischen Horrortiteln kombiniert das Spiel Erkundung, Stealth-Gameplay und kampfbasierte Mechaniken, während die Spieler die verstörenden Geheimnisse dieser bedrohlichen Umgebung aufdecken.

Key Features

Spielerinnen und Spieler erkunden eine von Terror und Spannung durchdrungene Welt und erleben dabei eine emotional fesselnde Handlung.

Verborgene Hinweise und längst vergessenes Wissen warten darauf, entdeckt zu werden – dargestellt mit cinematisch-realistischer Grafik und einem atmosphärisch-düsteren Soundtrack.

Die Geschichte mehrerer faszinierender Charaktere entfaltet sich, jeder geprägt von eigenen Geheimnissen, Ängsten und Beweggründen.

Das Überleben hängt vom geschickten Ressourcen-Management ab: Vorräte müssen gesammelt und schwierige Entscheidungen getroffen werden.

Gegner können durch List, Schleichen und Ausweichen überlistet werden – bis die Spannung ihren Höhepunkt erreicht und Waffen zum letzten Ausweg werden.

The 9th Charnel – Official Gameplay Trailer