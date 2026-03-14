The 9th Dragon: Schickt Spieler in brutale Kämpfe im Hongkong der 80er

Der storygetriebene Action-Brawler The 9th Dragon führt Spieler in die gefährliche Unterwelt von Kowloon Walled City im Hongkong der 1980er-Jahre.

Mit The 9th Dragon erwartet Spieler ein brutales Actionspiel, das sie direkt in die berüchtigte Kowloon Walled City im Hongkong der 1980er-Jahre führt. In der dicht besiedelten Stadt herrscht das Syndikat aus dem Schatten heraus und kontrolliert das kriminelle Machtgefüge.

Spieler übernehmen die Rolle von Rookie, einem neuen Mitglied einer Elite-Polizeieinheit, die nach Kowloon entsandt wurde. Der Trupp steht unter dem Kommando der erfahrenen Offizierin Mei, die enge Verbindungen zur Unterwelt besitzt. Gemeinsam müssen sie sich durch ein Labyrinth aus engen Wohnungen, Neonstraßen und versteckten Korridoren kämpfen, während sie versuchen, die Kontrolle über die Stadt zurückzugewinnen.

Das Kampfsystem setzt auf brutale Nahkämpfe und taktische Gefechte auf engem Raum. Spieler nutzen Pistolen, Uzis, Schrotflinten oder sogar Flammenwerfer, während Positionierung und Ausdauer eine entscheidende Rolle spielen. Gleichzeitig lassen sich Gegner mit verheerenden Moves ausschalten oder bewusst verschonen.

Besonders wichtig sind die Entscheidungen des Spielers. Ob Gegner eliminiert oder verschont werden und wie mit Missionsbelohnungen umgegangen wird, beeinflusst den moralischen Weg von Rookie und verändert den Verlauf der Geschichte.

Neben intensiven Kämpfen können Spieler die legendäre Kowloon Walled City frei erkunden, über Dächer klettern, Seilrutschen nutzen und zahlreiche Geheimnisse entdecken. Insgesamt warten rund 20 Gegnertypen, 8 Bosskämpfe und etwa 10 Stunden Action, bei denen jede Entscheidung das Machtgleichgewicht der Stadt verändern kann.

The 9th Dragon erscheint für Xbox Series X|S, PS5 und PC.