The Adventures of Elliot: The Millennium Tales: Die fantastische Welt Philabieldia

Square Enix kündigt The Adventures of Elliot: The Millennium Tales an.

The Adventures of Elliot: The Millennium Tales entführt Spieler in die fantastische Welt Philabieldia – ein wildes Land voller gefährlicher Kreaturen.

Als mysteriöse Ruinen außerhalb der schützenden Mauern des Königreichs Huther entdeckt werden, brechen der junge Abenteurer Elliot und seine Feenbegleiterin Faie zu einer gefährlichen Reise durch Raum und Zeit auf.

Gemeinsam erkunden sie eine riesige Welt voller Gegnerhorden, versteckter Höhlen und uralter Ruinen. Elliot kann sieben Waffentypen einsetzen – von Nahkampf-Schwertern bis hin zu vielseitigen Ketten und Sicheln, mit denen Gegner herangezogen werden können.

Jede Waffe lässt sich mithilfe von Maginit individuell anpassen. Faie unterstützt mit mächtigen Feenaktionen, die sowohl im Kampf als auch bei der Erkundung hilfreich sind.

Der Ankündigungstrailer zu The Adventures of Elliot: The Millennium Tales findet sich hier:

The Adventures of Elliot: The Millennium Tales erscheint 2026 – weitere Informationen folgen demnächst.

The Adventures of Elliot: The Millennium Tales erscheint für Nintendo Switch 2, PlayStation 5, Xbox Series X|S sowie PC über Steam und Microsoft Store.