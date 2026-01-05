The Adventures of Elliot: The Millennium Tales: Entwickler melden sich mit klarer Botschaft zurück

The Adventures of Elliot: The Millennium Tales erhält offizielles Update zum geplanten Multi‑Plattform‑Launch.

Produzent Naofumi Matsushita bestätigt in einer Neujahrsbotschaft, dass The Adventures of Elliot: The Millennium Tales noch in diesem Jahr erscheinen soll.

Das Team plant eine Veröffentlichung auf Nintendo Switch 2, PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC via Steam und kündigt an, in den kommenden Monaten weitere Informationen bereitzustellen.

Unklar bleibt derzeit lediglich, ob Xbox Play Anywhere unterstützt wird.

Die Entwickler bedanken sich für die positiven Rückmeldungen aus Japan und dem Ausland zur Switch 2-Demo. Laut Matsushita befindet sich das Projekt in den finalen Anpassungen, während das gesamte Team mit voller Konzentration auf den Abschluss hinarbeitet und den anhaltenden Support der Community hervorhebt.