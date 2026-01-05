The Adventures of Elliot: The Millennium Tales: Entwickler melden sich mit klarer Botschaft zurück

Produzent Naofumi Matsushita bestätigt in einer Neujahrsbotschaft, dass The Adventures of Elliot: The Millennium Tales noch in diesem Jahr erscheinen soll.
Das Team plant eine Veröffentlichung auf Nintendo Switch 2, PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC via Steam und kündigt an, in den kommenden Monaten weitere Informationen bereitzustellen.
Unklar bleibt derzeit lediglich, ob Xbox Play Anywhere unterstützt wird.
Die Entwickler bedanken sich für die positiven Rückmeldungen aus Japan und dem Ausland zur Switch 2-Demo. Laut Matsushita befindet sich das Projekt in den finalen Anpassungen, während das gesamte Team mit voller Konzentration auf den Abschluss hinarbeitet und den anhaltenden Support der Community hervorhebt.
Bin gespannt auf The Adventures of Elliot: The Millennium Tales. 🙂
Eins meiner meist erwarteten Spiele 2026 🤗.
Das werde ich aber für die Switch 2 holen, weil ich das im Handheld zocken werde.
Das sieht aus wie ein solider Switch/Handheld Titel.
Ich hab die Demo gespielt und fand diese richtig gut.
Könnte ich mir auf der Switch auch er vorstellen.