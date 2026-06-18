The Adventures of Elliot: The Millennium Tales: HD-2D trifft Action-RPG im Launch-Trailer

The Adventures of Elliot: The Millennium Tales erweitert das HD-2D-Genre um actionorientiertes Gameplay.

Mit The Adventures of Elliot: The Millennium Tales ist ein neues Action-Rollenspiel offiziell erschienen, das klassische HD-2D-Optik mit actionbasiertem Gameplay verbindet. Der Titel stammt von den Machern von OCTOPATH TRAVELER und BRAVELY DEFAULT und ist ab sofort verfügbar.

Das Spiel setzt erstmals innerhalb dieses Stils stärker auf Echtzeit-Action statt klassischem rundenbasiertem Kampfsystem. Spieler erleben dynamische Kämpfe, die durch unterstützende Fähigkeiten einer Fee ergänzt werden, die strategische Vorteile im Gefecht ermöglicht.

Neben dem Kampfsystem steht eine geheimnisvolle Weltgeschichte im Mittelpunkt, die im Verlauf des Abenteuers Stück für Stück enthüllt wird. Die Mischung aus klassischer JRPG-Atmosphäre und moderner Action-Ausrichtung soll dabei einen neuen Ansatz im HD-2D-Genre etablieren.