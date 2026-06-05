The Adventures of Elliot: The Millennium Tales: Neues Entwickler-Video gewährt Blick hinter die Kulissen

Wenige Wochen vor der Veröffentlichung von The Adventures of Elliot: The Millennium Tales haben Square Enix und das Entwicklerteam ein neues Behind-the-Scenes-Video veröffentlicht. Darin geben die Verantwortlichen Einblicke in die Entstehung des kommenden HD-2D-Action-Rollenspiels.
Produzent Naofumi Matsushita, Director Shota Fukebaru und Serienveteran Tomoya Asano sprechen über den Entwicklungsprozess, die Herausforderungen während der Produktion sowie die Ideen hinter den Spielsystemen und Charakteren.
The Adventures of Elliot: The Millennium Tales stammt von den Machern von Octopath Traveler und Bravely Default. Das neue Projekt kombiniert den bekannten HD-2D-Grafikstil erstmals mit einem actionorientierten Kampfsystem, das leicht zugänglich sein soll, gleichzeitig aber auch anspruchsvolle Kämpfe bietet.
Im Mittelpunkt steht ein komplett neues Abenteuer, das die charakteristische Optik klassischer Rollenspiele mit moderner Technik verbindet. Die Entwickler betonen insbesondere die Bedeutung der Charaktere und der Spielwelt, die das Fundament des neuen Universums bilden sollen.
The Adventures of Elliot: The Millennium Tales erscheint am 18. Juni 2026 für Xbox Series X|S, PlayStation 5, Nintendo Switch 2 und PC über Steam sowie den Microsoft Store und unterstützt Xbox Play Anywhere.
11 Kommentare AddedMitdiskutieren
Danke für’s Teilen. Freue mich auf The Adventures of Elliot: The Millennium Tales. 🙂
Ich mag zwar Octopath aber die Spiele in der Richtung nehmen auch so langsam Überhand, sieht sich alles zu ähnlich.
Ist mit einem Action Kampfsystem und nicht Rundenbasierend wie Octopath Travler, spielt sich also völlig anders und zügiger, nur der Artstyle ist gleich, man kann es mit Zelda 2D Spielen vergleichen.
Ich finde das es absolut fantastisch aussieht. Wandert auf die Liste für einen Sale.
Müsste noch die Demo ausprobieren, finde es sieht ganz nett aus.
Wer auf 2D Spiele Zelda like steht, unbedingt testen, die Demo ist auch nicht zu kurz und macht spaß
Werde ich mir die nächsten Tage mal ansehen, zusammen mit der Onimusha Demo.
Spiele jetzt zum zweiten mal die Demo durch, auf der Xbox (zuvor SW2), das Spiel ist wirklich schön und Zelda 2D ähnlich ♥️
Grafisch schon super aber genre eher nicht
Wollte mir da auch noch die Demo anschauen.
Die Demo gefiel mir gut. Das Spiel kommt auf meine Liste.