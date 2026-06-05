The Adventures of Elliot: The Millennium Tales: Neues Entwickler-Video gewährt Blick hinter die Kulissen

The Adventures of Elliot zeigt die Entwicklung des neuen HD-2D-Abenteuers.

Wenige Wochen vor der Veröffentlichung von The Adventures of Elliot: The Millennium Tales haben Square Enix und das Entwicklerteam ein neues Behind-the-Scenes-Video veröffentlicht. Darin geben die Verantwortlichen Einblicke in die Entstehung des kommenden HD-2D-Action-Rollenspiels.

Produzent Naofumi Matsushita, Director Shota Fukebaru und Serienveteran Tomoya Asano sprechen über den Entwicklungsprozess, die Herausforderungen während der Produktion sowie die Ideen hinter den Spielsystemen und Charakteren.

The Adventures of Elliot: The Millennium Tales stammt von den Machern von Octopath Traveler und Bravely Default. Das neue Projekt kombiniert den bekannten HD-2D-Grafikstil erstmals mit einem actionorientierten Kampfsystem, das leicht zugänglich sein soll, gleichzeitig aber auch anspruchsvolle Kämpfe bietet.

Im Mittelpunkt steht ein komplett neues Abenteuer, das die charakteristische Optik klassischer Rollenspiele mit moderner Technik verbindet. Die Entwickler betonen insbesondere die Bedeutung der Charaktere und der Spielwelt, die das Fundament des neuen Universums bilden sollen.

The Adventures of Elliot: The Millennium Tales erscheint am 18. Juni 2026 für Xbox Series X|S, PlayStation 5, Nintendo Switch 2 und PC über Steam sowie den Microsoft Store und unterstützt Xbox Play Anywhere.