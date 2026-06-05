The Adventures of Elliot: The Millennium Tales: Neues Entwickler-Video gewährt Blick hinter die Kulissen

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Image: LTD.

The Adventures of Elliot zeigt die Entwicklung des neuen HD-2D-Abenteuers.

Wenige Wochen vor der Veröffentlichung von The Adventures of Elliot: The Millennium Tales haben Square Enix und das Entwicklerteam ein neues Behind-the-Scenes-Video veröffentlicht. Darin geben die Verantwortlichen Einblicke in die Entstehung des kommenden HD-2D-Action-Rollenspiels.

Produzent Naofumi Matsushita, Director Shota Fukebaru und Serienveteran Tomoya Asano sprechen über den Entwicklungsprozess, die Herausforderungen während der Produktion sowie die Ideen hinter den Spielsystemen und Charakteren.

The Adventures of Elliot: The Millennium Tales stammt von den Machern von Octopath Traveler und Bravely Default. Das neue Projekt kombiniert den bekannten HD-2D-Grafikstil erstmals mit einem actionorientierten Kampfsystem, das leicht zugänglich sein soll, gleichzeitig aber auch anspruchsvolle Kämpfe bietet.

Im Mittelpunkt steht ein komplett neues Abenteuer, das die charakteristische Optik klassischer Rollenspiele mit moderner Technik verbindet. Die Entwickler betonen insbesondere die Bedeutung der Charaktere und der Spielwelt, die das Fundament des neuen Universums bilden sollen.

The Adventures of Elliot: The Millennium Tales erscheint am 18. Juni 2026 für Xbox Series X|S, PlayStation 5, Nintendo Switch 2 und PC über Steam sowie den Microsoft Store und unterstützt Xbox Play Anywhere.

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11 Kommentare Added

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  1. Vayne1986 57215 XP Nachwuchsadmin 7+ | 05.06.2026 - 14:19 Uhr

    Danke für’s Teilen. Freue mich auf The Adventures of Elliot: The Millennium Tales. 🙂

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  2. de Maja 345345 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 05.06.2026 - 15:03 Uhr

    Ich mag zwar Octopath aber die Spiele in der Richtung nehmen auch so langsam Überhand, sieht sich alles zu ähnlich.

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    • Nibelungen86 364055 XP Xboxdynasty Veteran Platin | 05.06.2026 - 15:44 Uhr
      Antwort auf de Maja

      Ist mit einem Action Kampfsystem und nicht Rundenbasierend wie Octopath Travler, spielt sich also völlig anders und zügiger, nur der Artstyle ist gleich, man kann es mit Zelda 2D Spielen vergleichen.

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  3. buimui 464770 XP Xboxdynasty MVP Bronze | 05.06.2026 - 15:05 Uhr

    Ich finde das es absolut fantastisch aussieht. Wandert auf die Liste für einen Sale.

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  5. Nibelungen86 364055 XP Xboxdynasty Veteran Platin | 05.06.2026 - 15:42 Uhr

    Spiele jetzt zum zweiten mal die Demo durch, auf der Xbox (zuvor SW2), das Spiel ist wirklich schön und Zelda 2D ähnlich ♥️

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