The Adventures of Elliot: The Millennium Tales: Neues Update behebt FPS-Probleme und erweitert Optionen

The Adventures of Elliot: The Millennium Tales hat das Update 1.1.0 erhalten. Der Patch bringt eine neue Komfortfunktion, verbessert die Performance auf dem PC und behebt mehrere kleinere Fehler.

Neu hinzugekommen ist eine Option, mit der sich die Sprachausgabe des Unterstützer-Charakters deaktivieren lässt. Außerdem wurde das Verhalten der Tutorials angepasst, um den Einstieg ins Spiel zu verbessern.

PC-Spieler profitieren zudem von einer Fehlerbehebung, die FPS-Einbrüche in bestimmten Systemkonfigurationen beseitigt. Das Problem trat auf, wenn die Begleiterin Faie aktiv war.

Darüber hinaus enthält Version 1.1.0 weitere kleinere Bugfixes, die die allgemeine Stabilität des Spiels verbessern sollen.