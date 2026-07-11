The Adventures of Elliot: The Millennium Tales: Neues Update behebt FPS-Probleme und erweitert Optionen

8 Autor: , in News / The Adventures of Elliot: The Millennium Tales
Übersicht
Image: LTD.

The Adventures of Elliot erhält Update 1.1.0 mit Performance-Verbesserungen.

The Adventures of Elliot: The Millennium Tales hat das Update 1.1.0 erhalten. Der Patch bringt eine neue Komfortfunktion, verbessert die Performance auf dem PC und behebt mehrere kleinere Fehler.

Neu hinzugekommen ist eine Option, mit der sich die Sprachausgabe des Unterstützer-Charakters deaktivieren lässt. Außerdem wurde das Verhalten der Tutorials angepasst, um den Einstieg ins Spiel zu verbessern.

PC-Spieler profitieren zudem von einer Fehlerbehebung, die FPS-Einbrüche in bestimmten Systemkonfigurationen beseitigt. Das Problem trat auf, wenn die Begleiterin Faie aktiv war.

Darüber hinaus enthält Version 1.1.0 weitere kleinere Bugfixes, die die allgemeine Stabilität des Spiels verbessern sollen.

Quelle
= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

Weitere News zu The Adventures of Elliot: The Millennium Tales

8 Kommentare Added

Mitdiskutieren
  1. Vayne1986 66685 XP Romper Domper Stomper | 11.07.2026 - 12:02 Uhr

    Danke für die Info. 👍🏻 Werde ich Ende Juli kaufen und spielen. 🙂

    0
  4. Ralle89 192615 XP Grub Killer Elite | 11.07.2026 - 12:47 Uhr

    Ist mir zu teuer deswegen passe ich und bis zum Sale gibt es wieder bessere spiele für mich

    0
  6. Nibelungen86 381575 XP Xboxdynasty Veteran Platin | 11.07.2026 - 12:51 Uhr

    Das muss ich auch noch spielen 😅, ich komme zu nix, ich spiele und spiele und es wird trotzdem immer mehr 😄

    0

Hinterlasse eine Antwort