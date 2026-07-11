The Adventures of Elliot: The Millennium Tales: Neues Update behebt FPS-Probleme und erweitert Optionen

The Adventures of Elliot: The Millennium Tales hat das Update 1.1.0 erhalten. Der Patch bringt eine neue Komfortfunktion, verbessert die Performance auf dem PC und behebt mehrere kleinere Fehler.
Neu hinzugekommen ist eine Option, mit der sich die Sprachausgabe des Unterstützer-Charakters deaktivieren lässt. Außerdem wurde das Verhalten der Tutorials angepasst, um den Einstieg ins Spiel zu verbessern.
PC-Spieler profitieren zudem von einer Fehlerbehebung, die FPS-Einbrüche in bestimmten Systemkonfigurationen beseitigt. Das Problem trat auf, wenn die Begleiterin Faie aktiv war.
Darüber hinaus enthält Version 1.1.0 weitere kleinere Bugfixes, die die allgemeine Stabilität des Spiels verbessern sollen.
8 Kommentare AddedMitdiskutieren
Danke für die Info. 👍🏻 Werde ich Ende Juli kaufen und spielen. 🙂
Schon auf 100% gespielt.😁
Und? Soll ja ganz gut geworden sein?
Es sieht schon gut aus, spielt es sich auch so?
Ich warte bis alle Patches draußen sind und kaufe es später im Sale.
Sollen sie schön weiter patchen, werde dann in Zukunft einsteigen.
Ist mir zu teuer deswegen passe ich und bis zum Sale gibt es wieder bessere spiele für mich
Ist auf meiner Wunschliste
Das muss ich auch noch spielen 😅, ich komme zu nix, ich spiele und spiele und es wird trotzdem immer mehr 😄