The Adventures of Elliot: The Millennium Tales: So klingt eines der spannendsten HD-2D-Rollenspiele des Jahres

Wenige Tage nach der Veröffentlichung von The Adventures of Elliot: The Millennium Tales gewährt Square Enix einen Blick hinter die musikalischen Kulissen des neuen Action-Rollenspiels. In einem aktuellen Video sprechen die Komponisten Yuto Moritani und Tomohiro Nakamachi gemeinsam mit Produzent Naofumi Matsushita über die Entstehung des Soundtracks.
Dabei stellen die Entwickler ihre persönlichen Lieblingsstücke vor und erzählen, welche Ideen und Emotionen die Musik des Spiels geprägt haben. Das Video richtet sich vor allem an Spieler, die mehr über die kreative Arbeit hinter der Klangkulisse des Abenteuers erfahren möchten.
The Adventures of Elliot: The Millennium Tales erschien am 18. Juni 2026 für Xbox Series X|S, PlayStation 5, Nintendo Switch 2 sowie PC. Das Action-Rollenspiel kombiniert den bekannten HD-2D-Grafikstil von Square Enix mit einem actionorientierten Kampfsystem und einer neuen Fantasy-Welt.
Mit dem Musik-Feature liefert Square Enix nun weiteres Hintergrundmaterial zum Spiel und zeigt, welche Rolle der Soundtrack bei der Entwicklung der Atmosphäre und der Spielwelt gespielt hat.
5 Kommentare AddedMitdiskutieren
Den Artstyle find ik jut 😅✌🏻
Die Musik hört sich auf jeden Fall sehr abenteuerlich an und passt gut zum Spiel.
Hätte ich Lust zu, aber find es zu teuer.
Quasi als ob SuareEnix a Link to the Past gemacht hätte. Die 2D HD Grafik ist natürlich wunderschön und das Gameplay sieht super aus. Da schaue ich mir nachher dazu das Video von Ryukahr an, wo er die ersten zwei Stunden spielt, das ist immer unterhaltsam und ich kann mir das Spiel besser ansehen.
Kaufen werde ich aber erstmal nicht. Ich bin von den FF Pixel Remasters total ausgebrannt nachdem ich nun 1-5 komplettiert habe und FFVI als nächstes ansteht. Und Octopath Traveler 1 &2 sowie Dragon Quest Remake 1-3 stehen auch noch aus😩
Die Musik fand ich in der Demo schon sehr passend.