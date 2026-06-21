The Adventures of Elliot: The Millennium Tales: So klingt eines der spannendsten HD-2D-Rollenspiele des Jahres

Wenige Tage nach der Veröffentlichung von The Adventures of Elliot: The Millennium Tales gewährt Square Enix einen Blick hinter die musikalischen Kulissen des neuen Action-Rollenspiels. In einem aktuellen Video sprechen die Komponisten Yuto Moritani und Tomohiro Nakamachi gemeinsam mit Produzent Naofumi Matsushita über die Entstehung des Soundtracks.

Dabei stellen die Entwickler ihre persönlichen Lieblingsstücke vor und erzählen, welche Ideen und Emotionen die Musik des Spiels geprägt haben. Das Video richtet sich vor allem an Spieler, die mehr über die kreative Arbeit hinter der Klangkulisse des Abenteuers erfahren möchten.

The Adventures of Elliot: The Millennium Tales erschien am 18. Juni 2026 für Xbox Series X|S, PlayStation 5, Nintendo Switch 2 sowie PC. Das Action-Rollenspiel kombiniert den bekannten HD-2D-Grafikstil von Square Enix mit einem actionorientierten Kampfsystem und einer neuen Fantasy-Welt.

Mit dem Musik-Feature liefert Square Enix nun weiteres Hintergrundmaterial zum Spiel und zeigt, welche Rolle der Soundtrack bei der Entwicklung der Atmosphäre und der Spielwelt gespielt hat.