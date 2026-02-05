The Adventures of Elliot: The Millennium Tales: Trailer präsentiert Release-Termin im Juni

The Adventures of Elliot: The Millennium Tales erscheint im Juni. Schaut euch hier den neuen Trailer an.

The Adventures of Elliot: The Millennium Tales wird ab dem 18. Juni 2026 erhältlich sein.

Das Spiel kann ab heute in physischer wie digitaler Form für PlayStation 5, Xbox Series X|S und über Steam und den Microsoft Store für PC vorbestellt werden, sowie in physischer Form für Nintendo Switch 2. Digitale Vorbestellungen für Nintendo Switch 2 werden demnächst möglich sein.

In The Adventures of Elliot: The Millennium Tales reisen Elliot und Faie durch eine weitläufige Welt und vier Zeitalter, in denen es vor gegnerischen Horden, finsteren Höhlen und uralten Ruinen nur so wimmelt.

Elliot kann sieben Waffentypen einsetzen: von Schwertern für den Nahkampf bis hin zur vielseitigen Kettensichel, mit der er Gegner zu sich ziehen kann. Jede Waffe kann durch Maginite dem Kampfstil der Spieler*innen angepasst werden. Faies mächtige Magie ist im sowie außerhalb des Kampfes hilfreich, ganz gleich, ob sie Gegner angreift, schwer zugängliche Gegenstände einsammelt oder Elliot bei der Erkundung unterstützt.

Das Spiel wird außerdem einige neue und verbesserte Funktionen enthalten, die auf dem Feedback der Debut Demo (als Download für Nintendo Switch 2 verfügbar) basieren, darunter eine schnellere Bewegungsgeschwindigkeit für Elliot, Verfeinerungen des Menüs für Waffenkurzbefehle und zusätzliche Schwierigkeitsgrade. Eine vollständige Liste aller Aktualisierungen ist auf der offiziellen Webseite des Spiels verfügbar.

Als Vorbereitung auf das Abenteuer erhalten Spieler, die ab heute eine digitale und/oder physische Version des Spiels vorbestellen, Elliots-Aufbruch-Pack dazu.

Es enthält verschiedene Gegenstände, die Elliot einen Vorteil verschaffen, darunter das Accessoire „Brosche des Aufbruchs“, welches die Menge der von Gegnern hinterlassenen Tul und Maginit-Splittern erhöht, sowie einen „Attacke +“-Schwert-Maginit. Zusätzlich zur digitalen Standard Edition des Spiels kann auch eine Digital Deluxe Edition vorbestellt werden, welche die Accessoires „Feenarmreif“, „Kirschblütenkettchen“ und „Rosaile-Ring“ enthält.

Im Square Enix Store kann zudem exklusiv eine physische Collector’s Edition vorbestellt werden. Diese Edition enthält das Basisspiel sowie einen Original-Soundtrack und eine Faie-Schreibtischuhr.

Der Trailer mit dem Veröffentlichungsdatum für The Adventures of Elliot: The Millennium Tales steht hier bereit: