Der neue The Adventures of Elliot: The Millennium Tales Trailer von der TGS 2025 wartet hier auf euch.

The Adventures of Elliot: The Millennium Tales ist ein neues Action-RPG von den Machern von OCTOPATH TRAVELER und BRAVELY DEFAULT, und kombiniert die HD-2D-Grafik mit aufregendem Action-Adventure-Gameplay. Es erscheint 2026.

Hier gibt es den neuen The Adventures of Elliot: The Millennium Tales Trailer zu sehen: