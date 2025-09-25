The Adventures of Elliot: The Millennium Tales: Trailer von der TGS 2025

Der neue The Adventures of Elliot: The Millennium Tales Trailer von der TGS 2025 wartet hier auf euch.

The Adventures of Elliot: The Millennium Tales ist ein neues Action-RPG von den Machern von OCTOPATH TRAVELER und BRAVELY DEFAULT, und kombiniert die HD-2D-Grafik mit aufregendem Action-Adventure-Gameplay. Es erscheint 2026.

Hier gibt es den neuen The Adventures of Elliot: The Millennium Tales Trailer zu sehen:

= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

  Vayne1986 | 25.09.2025 - 08:09 Uhr

    Spiel werde ich im Auge behalten. 🙂 Schade, dass es keine Demo für Xbox gibt.

  de Maja | 25.09.2025 - 08:12 Uhr

    Hat schon seinen Charme aber der Look nutzt sich auch mit der Zeit ab.

  Chicko90 | 25.09.2025 - 08:21 Uhr

    Endlich mal ein Spiel dieser Art ohne diese nervigen Rundenbasierten Kämpfe und etwas von Secret of Mana und Evermore. Das werde ich mir auf jedenfall mal näher anschauen 🙂

  FaMe | 25.09.2025 - 10:54 Uhr

    Von der Art wie Octopath Traveler. Optisch sehr schön.

