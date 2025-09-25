The Adventures of Elliot: The Millennium Tales: Trailer von der TGS 2025

The Adventures of Elliot: The Millennium Tales ist ein neues Action-RPG von den Machern von OCTOPATH TRAVELER und BRAVELY DEFAULT, und kombiniert die HD-2D-Grafik mit aufregendem Action-Adventure-Gameplay. Es erscheint 2026.
Hier gibt es den neuen The Adventures of Elliot: The Millennium Tales Trailer zu sehen:
Spiel werde ich im Auge behalten. 🙂 Schade, dass es keine Demo für Xbox gibt.
Hat schon seinen Charme aber der Look nutzt sich auch mit der Zeit ab.
Absolutes Highlight für mich nächstes Jahr 🤗
Endlich mal ein Spiel dieser Art ohne diese nervigen Rundenbasierten Kämpfe und etwas von Secret of Mana und Evermore. Das werde ich mir auf jedenfall mal näher anschauen 🙂
Freu mich jetzt schon drauf.
Geht so, haut mich nicht vom Hocker.
Von der Art wie Octopath Traveler. Optisch sehr schön.