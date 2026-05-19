The Adventures of Elliot: The Millennium Tales: Überrascht mit spielbarer Prologue-Demo

Noch vor dem eigentlichen Release können Spieler jetzt erstmals selbst in The Adventures of Elliot: The Millennium Tales eintauchen. Die Prologue-Demo des Spiels steht ab sofort für PlayStation 5, Xbox, PC und Nintendo Switch 2 bereit. Besonders praktisch: Der Fortschritt aus der Demo wird vollständig in die Vollversion übernommen. Spieler

Noch vor dem eigentlichen Release können Spieler jetzt erstmals selbst in The Adventures of Elliot: The Millennium Tales eintauchen. Die Prologue-Demo des Spiels steht ab sofort für PlayStation 5, Xbox, PC und Nintendo Switch 2 bereit.

Besonders praktisch: Der Fortschritt aus der Demo wird vollständig in die Vollversion übernommen. Spieler können ihren Spielstand also später direkt weiterverwenden, ohne erneut von vorne beginnen zu müssen.

Mit der Demo erhalten Fans einen ersten umfangreicheren Eindruck von Welt, Gameplay und Atmosphäre des kommenden Abenteuers.