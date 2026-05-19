The Adventures of Elliot: The Millennium Tales: Überrascht mit spielbarer Prologue-Demo

Noch vor dem eigentlichen Release können Spieler jetzt erstmals selbst in The Adventures of Elliot: The Millennium Tales eintauchen. Die Prologue-Demo des Spiels steht ab sofort für PlayStation 5, Xbox, PC und Nintendo Switch 2 bereit. Besonders praktisch: Der Fortschritt aus der Demo wird vollständig in die Vollversion übernommen. Spieler
Noch vor dem eigentlichen Release können Spieler jetzt erstmals selbst in The Adventures of Elliot: The Millennium Tales eintauchen. Die Prologue-Demo des Spiels steht ab sofort für PlayStation 5, Xbox, PC und Nintendo Switch 2 bereit.
Besonders praktisch: Der Fortschritt aus der Demo wird vollständig in die Vollversion übernommen. Spieler können ihren Spielstand also später direkt weiterverwenden, ohne erneut von vorne beginnen zu müssen.
Mit der Demo erhalten Fans einen ersten umfangreicheren Eindruck von Welt, Gameplay und Atmosphäre des kommenden Abenteuers.
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11 Kommentare AddedMitdiskutieren
Endlich. 😍 Auf eine Demo für Xbox zu The Adventures of Elliot: The Millennium Tales habe ich so gehofft. Ist heruntergeladen und werde ich ausprobieren. 🙂 Danke Square Enix. ❤️
Habe ich doch vor Monaten schon auf der Switch 2 gespielt.
Die gab es ja auch nur für Switch. Jetzt auch für PC, PlayStation & Xbox. Keine Ahnung ob das die selbe Demo ist. 🙂
Das Frage ich mich auch gerade. Aber wenn ich mich so zurück erinnere war das glaube ich der Prolog des Spiels. Meine Erinnerung, weiß nur noch das es mir sehr gut gefallen hat.
wie fandest du es?
Ich fand die Demo ganz gut, bin aber auch Fan von solchen 2D Games.
Es wurde gut umgesetzt was ich bisher gespielt habe, werde es mir wahrscheinlich für die Switch 2 holen.
Oh klasse, die werd ich mir mal anschauen.
Hab das spiel schon länger im Visier 🙂
Das ist die selbe Demo welche ich schon vor Monaten auf der Switch gespielt habe?
Das Spiel hat wieder diesen Stil wie Octopath Traveler. Mir gefällt der ganz gut und das ist eine schöne Mischung aus den Pixelcharakteren und halbem 3D. Vielleicht schaue ich mir die Demo auch mal an.
Mal sehen, ne Demo geht immer 👍
Wird bei Gelegenheit mal ausprobiert, Forza Horizon 6 wird mich aber wohl erstmal beschäftigen die nächsten Tage.