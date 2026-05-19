The Adventures of Elliot: The Millennium Tales: Überrascht mit spielbarer Prologue-Demo

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Image: LTD.

Noch vor dem eigentlichen Release können Spieler jetzt erstmals selbst in The Adventures of Elliot: The Millennium Tales eintauchen. Die Prologue-Demo des Spiels steht ab sofort für PlayStation 5, Xbox, PC und Nintendo Switch 2 bereit. Besonders praktisch: Der Fortschritt aus der Demo wird vollständig in die Vollversion übernommen. Spieler

Noch vor dem eigentlichen Release können Spieler jetzt erstmals selbst in The Adventures of Elliot: The Millennium Tales eintauchen. Die Prologue-Demo des Spiels steht ab sofort für PlayStation 5, Xbox, PC und Nintendo Switch 2 bereit.

Besonders praktisch: Der Fortschritt aus der Demo wird vollständig in die Vollversion übernommen. Spieler können ihren Spielstand also später direkt weiterverwenden, ohne erneut von vorne beginnen zu müssen.

Mit der Demo erhalten Fans einen ersten umfangreicheren Eindruck von Welt, Gameplay und Atmosphäre des kommenden Abenteuers.

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11 Kommentare Added

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  1. Vayne1986 52635 XP Nachwuchsadmin 6+ | 19.05.2026 - 10:50 Uhr

    Endlich. 😍 Auf eine Demo für Xbox zu The Adventures of Elliot: The Millennium Tales habe ich so gehofft. Ist heruntergeladen und werde ich ausprobieren. 🙂 Danke Square Enix. ❤️

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    • Vayne1986 52635 XP Nachwuchsadmin 6+ | 19.05.2026 - 11:09 Uhr
      Antwort auf Nibelungen86

      Die gab es ja auch nur für Switch. Jetzt auch für PC, PlayStation & Xbox. Keine Ahnung ob das die selbe Demo ist. 🙂

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      • DBGHSKuLL 22830 XP Nasenbohrer Level 2 | 19.05.2026 - 11:18 Uhr
        Antwort auf Vayne1986

        Das Frage ich mich auch gerade. Aber wenn ich mich so zurück erinnere war das glaube ich der Prolog des Spiels. Meine Erinnerung, weiß nur noch das es mir sehr gut gefallen hat.

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      • Nibelungen86 358285 XP Xboxdynasty Veteran Platin | 19.05.2026 - 11:36 Uhr
        Antwort auf Terendir

        Ich fand die Demo ganz gut, bin aber auch Fan von solchen 2D Games.
        Es wurde gut umgesetzt was ich bisher gespielt habe, werde es mir wahrscheinlich für die Switch 2 holen.

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  3. Drakeline6 216515 XP Xboxdynasty Veteran Bronze | 19.05.2026 - 11:06 Uhr

    Oh klasse, die werd ich mir mal anschauen.
    Hab das spiel schon länger im Visier 🙂

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  4. DBGHSKuLL 22830 XP Nasenbohrer Level 2 | 19.05.2026 - 11:16 Uhr

    Das ist die selbe Demo welche ich schon vor Monaten auf der Switch gespielt habe?

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  5. Kenty 256790 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 19.05.2026 - 12:01 Uhr

    Das Spiel hat wieder diesen Stil wie Octopath Traveler. Mir gefällt der ganz gut und das ist eine schöne Mischung aus den Pixelcharakteren und halbem 3D. Vielleicht schaue ich mir die Demo auch mal an.

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  7. Katanameister 430100 XP Xboxdynasty Veteran Onyx | 19.05.2026 - 13:26 Uhr

    Wird bei Gelegenheit mal ausprobiert, Forza Horizon 6 wird mich aber wohl erstmal beschäftigen die nächsten Tage.

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