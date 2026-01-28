The Alighieri Circle: Dante’s Bloodline: Psychologischer Mystery‑Thriller für 2026 angekündigt

Mit The Alighieri Circle: Dante’s Bloodline wurde ein psychologischer Mystery‑Thriller für 2026 angekündigt.

Der spanische Publisher Entalto Publishing und das italienische Studio ONE O ONE GAMES haben The Alighieri Circle: Dante’s Bloodline offiziell vorgestellt – einen First‑Person‑Psychothriller mit stark narrativem Fokus, der 2026 für PC, PS5 und Xbox Series X|S erscheinen soll.

Eine kostenlose Demo wird am 19. Februar im Rahmen des Steam Next Fest verfügbar sein.

Die Geschichte folgt Gabriele Alighieri, einem Nachfahren von Dante. Alle 33 Jahre wird die Grenze zwischen unserer Welt und der Hölle dünn. Um seine Familie und die Menschheit zu schützen, muss Gabriele The Ritual vollziehen – ein Schicksal, dem er sein ganzes Leben lang entkommen wollte.

Der Fokus von The Alighieri Circle: Dante’s Bloodline liegt weniger auf Action und mehr auf Atmosphäre, Spannung und dem Gefühl, ständig von etwas Unsichtbarem beobachtet zu werden.

Hier gibt es den The Alighieri Circle: Dante’s Bloodline Teaser-Trailer zu sehen:

