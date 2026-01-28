The Alighieri Circle: Dante’s Bloodline: Psychologischer Mystery‑Thriller für 2026 angekündigt

Der spanische Publisher Entalto Publishing und das italienische Studio ONE O ONE GAMES haben The Alighieri Circle: Dante’s Bloodline offiziell vorgestellt – einen First‑Person‑Psychothriller mit stark narrativem Fokus, der 2026 für PC, PS5 und Xbox Series X|S erscheinen soll.
Eine kostenlose Demo wird am 19. Februar im Rahmen des Steam Next Fest verfügbar sein.
Die Geschichte folgt Gabriele Alighieri, einem Nachfahren von Dante. Alle 33 Jahre wird die Grenze zwischen unserer Welt und der Hölle dünn. Um seine Familie und die Menschheit zu schützen, muss Gabriele The Ritual vollziehen – ein Schicksal, dem er sein ganzes Leben lang entkommen wollte.
Der Fokus von The Alighieri Circle: Dante’s Bloodline liegt weniger auf Action und mehr auf Atmosphäre, Spannung und dem Gefühl, ständig von etwas Unsichtbarem beobachtet zu werden.
Hier gibt es den The Alighieri Circle: Dante’s Bloodline Teaser-Trailer zu sehen:
5 Kommentare
Naja wenns gut erzählt ist spiele ichs vielleicht. So sieht es eher nach einem Walking Sim mit ein paar Dreh und Schieberätsel aus.
Trailer sieht ganz interessant aus, werd ich im Auge behalten 🙂
Prämisse ist cool aber grafisch sieht es schon unterwältigend aus. Gameplay-technisch keine Ahnung ob es da mehr als diese Dreh-und Schieberätsel, wenn nicht sollte da grafisch schon ein paar Schippen drauf😅
Ne, keine Lust auf einen Walking Simulator.
Vielleicht kommt es ja in den Pass.😅