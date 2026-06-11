The Alighieri Circle: Dante’s Bloodline: Release für September datiert, Demo jetzt spielbar

The Alighieri Circle: Dante’s Bloodline hat einen Releasetermin erhalten und bietet ab sofort eine spielbare Demo.

Neben einem neuen Trailer haben Entalto Publishing und ONE O ONE GAMES auch den Veröffentlichungstermin von The Alighieri Circle: Dante’s Bloodline bekannt gegeben. Gleichzeitig steht eine kostenlose Demo für Konsolen und PC bereit.

Der neue Trailer wurde im Rahmen der Italian Videogame Awards vorgestellt und präsentiert weitere Einblicke in das narrative Horror-Abenteuer, das von der Welt und dem Vermächtnis des italienischen Dichters Dante Alighieri inspiriert wurde. Die Vorstellung fand passenderweise in Florenz statt – jener Stadt, die eng mit dem Leben und Werk Dantes verbunden ist.

Im Mittelpunkt der Geschichte steht Gabriele Alighieri, der mit einem Familienerbe konfrontiert wird, dem er sein Leben lang zu entkommen versuchte. Alle 33 Jahre beginnt die Grenze zwischen der menschlichen Welt und der Hölle zu verschwimmen. Um seine Familie und die bekannte Welt zu schützen, muss er in die alte Familienvilla zurückkehren und ein uraltes Ritual vollziehen.

Statt auf klassische Kämpfe oder Schockmomente setzt das Spiel auf psychologischen Horror, Erkundung und Rätsellösungen. Die Handlung entfaltet sich dabei in zwei miteinander verbundenen Realitäten. Einerseits erkunden Spieler eine italienische Villa voller Geheimnisse und Familiengeschichte. Andererseits führt „The Dive“ in eine surreale Welt, in der Schuld, Erinnerungen und das Jenseits Gestalt annehmen.

Zu den zentralen Gameplay-Elementen gehören das Lösen komplexer Rätsel, das Entdecken versteckter Tagebuchseiten sowie die schrittweise Aufdeckung der tragischen Geschichte der Alighieri-Blutlinie.

Parallel zur Terminankündigung wurde eine kostenlose Demo veröffentlicht. Diese umfasst das erste Kapitel des Spiels und soll einen Vorgeschmack auf die Atmosphäre, die Umgebungsrätsel und den narrativen Ansatz geben.

The Alighieri Circle: Dante’s Bloodline erscheint am 10. September 2026 für Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC.

Interessierte Spieler können die Demo bereits jetzt auf Xbox Series X|S, PlayStation 5 und Steam ausprobieren.