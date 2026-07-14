The Alters: 20 Stunden neue Story – umfangreiche Erweiterung veröffentlicht

Nach dem Ende geht es weiter: The Alters bekommt eine neue Story-Erweiterung.

Mit Last Variable erhält The Alters ab sofort eine umfangreiche neue Story-Erweiterung. Der DLC setzt die Geschichte nach dem Ende des Hauptspiels fort und bringt laut Entwickler rund 20 Stunden zusätzliche Spielzeit sowie neue Mechaniken und Charaktere mit.

Im Mittelpunkt steht diesmal Jan Scientist, der nach den Ereignissen des Hauptspiels auf dem Planeten zurückbleibt, um das geheimnisvolle Oasis-Phänomen zu erforschen. Dafür erschafft er erneut alternative Versionen seiner selbst – darunter einen Geologen, Biologen, Chemiker und Physiker.

Die Erweiterung führt neue Regionen ein, die durch Terraforming verändert werden können. Mit jeder Veränderung entstehen neue Ressourcen, gleichzeitig reagiert der Planet jedoch mit stärkeren Naturgefahren wie häufigeren Erdbeben oder intensiven Strahlungswellen.

Zusätzlich können Spieler ihre unterirdische Basis weiter ausbauen, neue Module wie die Cryosleep Chamber erforschen und Feldlabore errichten. Während Kryoschlafphasen arbeiten die Alters selbstständig weiter an wissenschaftlichen Projekten, wodurch sich langfristige Auswirkungen der eigenen Entscheidungen beobachten lassen.

The Alters: Last Variable ist ab sofort für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S erhältlich.