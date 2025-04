The Alters: Erscheinungsdatum enthüllt im neuen Trailer

Autor:, in / The Alters

Im Rahmen der Triple-i Initiative wurde heute der neue Release Date Trailer für das lang erwartete narrative Sci-Fi-Spiel The Alters enthüllt.

Entwickelt von 11 bit studios, den Machern von This War of Mine und Frostpunk, rückt The Alters die existenziellen Konsequenzen persönlicher Entscheidungen in den Mittelpunkt – mit einer spannenden Mischung aus Survival, Strategie und emotionaler Erzählung.

In einer fremden, gefährlichen Welt schlüpft ihr in die Rolle von Jan, einem Arbeiter, der ums Überleben kämpft – mit einer einzigartigen Lösung: Er erschafft alternative Versionen seiner selbst, sogenannte „Alters“, basierend auf Entscheidungen, die er in seinem Leben nicht getroffen hat.

Jeder Alter besitzt eigene Fähigkeiten, Perspektiven und Persönlichkeiten, die euch beim Bau eurer mobilen Basis, bei Forschung und beim Überleben helfen.

The Alters erscheint am 13. Juni 2025.