The Alters: Kostenloses Inhaltsupdate bringt neue Features

The Alters, ein persönliches Sci-Fi-Survivalspiel, erhält sein erstes großes kostenloses Inhaltsupdate, das stark nachgefragte Funktionen wie den Relax-Modus und den Foto-Modus einführt, ergänzt durch ein überarbeitetes Speichersystem, das das Sichern beim Beenden oder während wichtiger Spielszenen ermöglicht.
Das Update erweitert das Spiel außerdem um ein kartenbasiertes Minispiel, eine neue Noir-Storymission in Schwarz-Weiß und weitere Inhalte.
Ich habe es angespielt um zu sehen wie es so ist. Hab dann relativ schnell bemerkt, dass es doch mehr Zeit braucht um rein zu kommen als gedacht. Deshalb habe ich es wieder zur Seite gelegt. Da muss ich erst zwei andere Baustellen beenden bevor ich da weiter mache 🙂
Irgendwie bin ich mit dem Spiel nicht warm geworden und habe es wieder deinstalliert. Erfreulich aber das Entwickler kostenlose Updates zur Verfügung stellen.
Das wollte ich mir eigendlich auch noch anschauen
Freue mich auf das Update mal gucken was denn noch alles da reinkommt und verbessert wird!
Eigentlich ein schönes Spiel mit guter Idee und Umsetzung. Wurde mir aber zu hektisch und dann kam kein Spielspaß mehr auf.
Ich habe das Spiel ausgelassen, aber kostenlose DLCs sind eine feine Sache.
Das Spiel spricht mich nicht an, Aber viel Spaß allen beim Spielen
Hatte es auch kurz angefangen im Game Pass, werde aber auch erstmal was anderes spielen aus zeitlichen Gründen.
Da muss ich auch noch Reinspielen😅
Mir gefiel das Spiel nicht.
Ist nicht meins.