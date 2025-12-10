The Alters: Kostenloses Inhaltsupdate bringt neue Features

22 Autor: , in News / The Alters
Image: 11 Bit Studios

The Alters hat ein kostenloses Update spendiert bekommen, um euch mit neuen Inhalten das Spiel weiter zu versüßen.

The Alters, ein persönliches Sci-Fi-Survivalspiel, erhält sein erstes großes kostenloses Inhaltsupdate, das stark nachgefragte Funktionen wie den Relax-Modus und den Foto-Modus einführt, ergänzt durch ein überarbeitetes Speichersystem, das das Sichern beim Beenden oder während wichtiger Spielszenen ermöglicht.

Das Update erweitert das Spiel außerdem um ein kartenbasiertes Minispiel, eine neue Noir-Storymission in Schwarz-Weiß und weitere Inhalte.

  1. Rott 62720 XP Romper Stomper | 10.12.2025 - 08:31 Uhr

    Ich habe es angespielt um zu sehen wie es so ist. Hab dann relativ schnell bemerkt, dass es doch mehr Zeit braucht um rein zu kommen als gedacht. Deshalb habe ich es wieder zur Seite gelegt. Da muss ich erst zwei andere Baustellen beenden bevor ich da weiter mache 🙂

  2. Jabinger 61710 XP Stomper | 10.12.2025 - 08:40 Uhr

    Irgendwie bin ich mit dem Spiel nicht warm geworden und habe es wieder deinstalliert. Erfreulich aber das Entwickler kostenlose Updates zur Verfügung stellen.

  4. d4wGkw0n 23620 XP Nasenbohrer Level 2 | 10.12.2025 - 08:50 Uhr

    Eigentlich ein schönes Spiel mit guter Idee und Umsetzung. Wurde mir aber zu hektisch und dann kam kein Spielspaß mehr auf.

  5. Gonzo 26325 XP Nasenbohrer Level 3 | 10.12.2025 - 08:51 Uhr

    Ich habe das Spiel ausgelassen, aber kostenlose DLCs sind eine feine Sache.

  6. Berrylona 11320 XP Sandkastenhüpfer Level 1 | 10.12.2025 - 09:04 Uhr

    Das Spiel spricht mich nicht an, Aber viel Spaß allen beim Spielen

  7. Katanameister 263980 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 10.12.2025 - 09:07 Uhr

    Hatte es auch kurz angefangen im Game Pass, werde aber auch erstmal was anderes spielen aus zeitlichen Gründen.

