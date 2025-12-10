The Alters: Kostenloses Inhaltsupdate bringt neue Features

The Alters hat ein kostenloses Update spendiert bekommen, um euch mit neuen Inhalten das Spiel weiter zu versüßen.

The Alters, ein persönliches Sci-Fi-Survivalspiel, erhält sein erstes großes kostenloses Inhaltsupdate, das stark nachgefragte Funktionen wie den Relax-Modus und den Foto-Modus einführt, ergänzt durch ein überarbeitetes Speichersystem, das das Sichern beim Beenden oder während wichtiger Spielszenen ermöglicht.

Das Update erweitert das Spiel außerdem um ein kartenbasiertes Minispiel, eine neue Noir-Storymission in Schwarz-Weiß und weitere Inhalte.