The Alters: Last Variable erscheint mit 20 Stunden-Story und 4 neuen Jans

The Alters erweitert sein Sci-Fi-Abenteuer am 13. Juli um 20 Stunden neue Inhalte.

Für The Alters wurde mit Last Variable die erste große Story-Erweiterung bereits angekündigt.

Der DLC erscheint am 13. Juli 2026 für Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC und soll rund 20 Stunden neue Inhalte bieten.

Im Mittelpunkt steht Jan Scientist, der Jahre nach den Ereignissen des Hauptspiels erneut Klone von sich erschafft – diesmal als Geologe, Biologe, Chemiker und Physiker. Gemeinsam erforschen sie das geheimnisvolle Oasis, terraformen neue Gebiete, errichten Forschungsstationen und entwickeln neue Technologien.

Die Erweiterung ergänzt das Überlebensspiel zudem um neue Regionen, einen ausbaubaren Untergrund, weitere Forschungsstufen, Kryoschlaf-Kammern sowie neue Gefahren wie stärkere Erdbeben und Strahlungswellen. Jede Entscheidung beeinflusst den Verlauf der wissenschaftlichen Expedition und das Verhältnis der unterschiedlichen Jan-Versionen zueinander.

Hier gibt es den neuen Gameplay-Trailer für euch: