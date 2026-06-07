The Alters: Last Variable Story-DLC erscheint am 13. Juli 2026

The Alters erhält mit „Last Variable“ eine umfangreiche Erweiterung. Das DLC wurde im Rahmen der Future Games Show vorgestellt und erscheint am 13. Juli 2026 für PC und Konsolen.

Entwickelt wird die Erweiterung von 11 bit studios und setzt die Geschichte rund um Jan Scientist fort. Dieser bleibt auf dem fremden Planeten zurück, während die anderen Alters sich entfernen, um eine lebensverändernde Forschungsmission zu verfolgen. Damit beginnt ein neuer, eigenständiger Story-Arc innerhalb der bestehenden Spielwelt.

Die Erweiterung umfasst rund 20 Stunden zusätzliche Spielzeit und führt neue Gameplay-Systeme ein. Im Zentrum steht die Erforschung der sogenannten Oasis, einer transformierbaren Region des Planeten, die sich durch Terraforming stetig verändert und neue Ressourcen freischaltet.

Spieler übernehmen dabei die Kontrolle über neue spezialisierte Alters, darunter Geologe, Biologe, Chemiker und Physiker. Jede dieser Figuren bringt eigene Perspektiven auf Wissenschaft und Überleben mit, was sich direkt auf Entscheidungen und Spielverlauf auswirkt.

Parallel dazu wird die Basismechanik erweitert. Spieler bauen eine neue unterirdische Basis auf, entwickeln zusätzliche Module und müssen sich gleichzeitig an zunehmende planetare Gefahren anpassen. Dazu gehören unter anderem stärkere Erdbeben, Strahlungswellen und andere Umweltbedrohungen, die durch Terraforming ausgelöst werden können.

Ein zentrales neues Element ist die Einführung von Kryoschlaf-Systemen, die es ermöglichen, Zeitzyklen zu überbrücken und langfristige Entwicklungen auf der Oberfläche zu beobachten. Ergänzt wird dies durch sogenannte Field Labs, in denen Alters während dieser Phasen weiterarbeiten und neue Aufgaben übernehmen können.

The Alters erweitert damit nicht nur die Geschichte, sondern auch die spielerische Tiefe des Originals um neue Systeme, Risiken und langfristige Entscheidungen.