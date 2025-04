The Alters: Signature-Edition für Sammler unlocked

Autor:, in / The Alters

Am 13. Juni 2025 landet The Alters – nicht nur digital, sondern auch als Standard- und Signature Edition in physischer Form.

Damit bekommt ihr die Gelegenheit, dieses tiefgründige Sci-Fi-Survivalspiel nicht nur zu erleben, sondern auch physisch in eurer Sammlung zu verankern. Die physischen PlayStation 5- und Xbox Series X-Versionen folgen am 18. Juli.

Die Signature Edition richtet sich an alle von euch, die auf der Suche nach etwas Besonderem sind. In einer aufwendig gestalteten Sammlerbox mit exklusivem Artwork findet ihr liebevoll kuratierte Inhalte, die euch noch tiefer in die emotionale Welt von The Alters eintauchen lassen.

Jedes Element – vom ikonischen Molly-Schlüsselanhänger bis zum ungewöhnlichen, aber charmanten Pierogi Maker – wurde mit Blick auf die Geschichte und Atmosphäre des Spiels ausgewählt.

Egal, ob ihr Sci-Fi-Fans mit einem Faible für starke Geschichten seid oder Sammler, die nach dem nächsten Highlight suchen – diese Edition könnte etwas für euch sein. Vorbestellungen sind ab sofort exklusiv über Silver Lining Direct, das offizielle Portal des Publishers, möglich.