The Alters: Spielszenen aus dem Sci-Fi-Überlebensspiel

In einem neuen Video zeigen wir euch die ersten 29 Minuten aus The Alters auf der Xbox Series X.

In einem neuen Gameplay-Video zu The Alters geben wir euch einen atmosphärischen und zugleich zutiefst persönlichen Einblick in das Leben von Jan Dolski – einem Arbeiter, der nach einem katastrophalen Unfall auf einem lebensfeindlichen Planeten ums Überleben kämpft.

Doch anstatt auf klassische Überlebensmechaniken zu setzen, konfrontiert euch The Alters mit einem viel tiefgründigeren Konzept: der Frage, was hätte sein können – und was daraus entsteht.

Ihr erlebt, wie Jan mithilfe futuristischer Technologie sogenannte „Alters“ erschafft – alternative Versionen seiner selbst, die jeweils auf anderen Lebensentscheidungen basieren. Diese Klone verkörpern unterschiedliche Fähigkeiten und Persönlichkeiten, etwa einen Ingenieur, Botaniker oder Forscher. Gemeinsam mit diesen Alter-Egos versucht ihr nicht nur den Betrieb der mobilen Basis aufrechtzuerhalten, sondern auch psychologische Herausforderungen und moralische Konflikte zu meistern. Jede Entscheidung, die ihr trefft, beeinflusst das fragile Zusammenspiel der Persönlichkeiten und wirkt sich direkt auf den Verlauf der Geschichte aus.

The Alters verspricht ein narratives Survival-Erlebnis, das euch nicht nur spielerisch, sondern auch emotional fordern wird – eine Erfahrung, die weniger auf schnelle Action setzt, sondern vielmehr auf Introspektion, Identität und existenzielle Entscheidungen.

